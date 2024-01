De cómo la ciudad que más creció de Madrid pasó a ser la que menos gasto social ejecuta de España

Arroyomolinos siempre ha llevado a gala ser conocida como ‘la ciudad de los niños’. En la actualidad hay 5.464 menores de 14 años entre sus 34.833 habitantes empadronados, según el INE, y en 2016 llegó a ser el municipio más joven de España, con una media de edad de 31 años. El boom demográfico, vivido al albur del crecimiento urbanístico de la localidad con la construcción de numerosas colonias de chalés, protagonizó innumerables reportajes periodísticos. Ahora, esta ciudad, situada a media hora en coche de Madrid, pegada a Móstoles, vuelve a ser protagonista, pero por otro motivo mucho menos positivo.

Según el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), Arroyomolinos es el Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes que menos gasto social ejecutó en sus partidas presupuestarias de 2022. Una media de 19,62 euros por habitante, una cantidad ligeramente menor que otras ciudades que le anteceden en la cola de la tabla: Galapagar, Aranjuez -que el año pasado era el farolillo rojo- y Collado Villalba.

El Consistorio responde que desconocen de dónde se ha sacado ese dato y elevan la cifra del gasto social a 94,36 euros por habitante, pero la Asociación, que lleva siete años haciendo el ranking, insiste en que no son datos arbitrarios, sino que son los que los 404 municipios más populosos del país entregan al Ministerio de Hacienda en el llamado ‘funcional 23’, que es el que especifica la contabilidad del ayuntamiento en lo que corresponde a servicios sociales y promoción social.

Varias personas pasean por las inmediaciones de la torre del castillo del municipio. / Alba Vigaray

Protección social

Esta partida recoge los recursos destinados a financiar políticas relacionadas con protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios y actividades recreativas, cultura y religión. “En total en 2022”, asegura Manuel Fuentes, uno de los coordinadores del estudio, “el Ayuntamiento de Arroyomolinos dedicó 683.349 euros al gasto social. Son 19,62 euros por habitante. Es un dato bajísimo, no es normal. La mediana de datos de los ayuntamientos de Madrid es de 58,59 euros por habitante, aunque en el caso del Ayuntamiento de Madrid se eleva a 159”.

“Somos de los municipios más jóvenes y faltan servicios sociales; este equipo de gobierno apuesta más por el postureo, por las fiestas, por ejemplo, y a la hora de gestionar las cosas de comer, nada”, explica Pascual Jiménez, portavoz del grupo municipal del PSOE en el municipio, que está gobernado por PP y Vecinos por Arroyomolinos.

“Entretanto”, prosigue el edil, “ha habido un aumento enorme en la necesidad de ayudas sociales según hemos podido ver en el decreto de Alcaldía y, sin embargo, se han llegado a devolver subvenciones europeas que se habían dado en el ámbito social. Y no sólo eso. El Ayuntamiento ha tenido que cargar con los intereses del dinero que no se ha ejecutado”, añade.

Tal y como ha comprobado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de documentos oficiales del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y del propio ayuntamiento, se devolvió en noviembre de 2023 una subvención otorgada un año antes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, de 170.000 euros para apoyos y cuidado, transformación tecnológica a la atención a la infancia y mejora de accesibilidad a los centros de servicios sociales. En junio de 2023 se devolvió otra de 118.000 euros para “cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de Larga Duración”. El Ayuntamiento tuvo que pagar más de 6.000 euros de intereses por una subvención que nunca llegó a ejecutar.

Falta de personal

“Una concejala nos llegó a decir que no sabía por qué se habían pedido las subvenciones porque no había personal para ejecutarlas”, señala Jiménez, que admite que “los vecinos acuden a la concejalía, pero como hay una falta de personal terrible no se canalizan las ayudas. Por ejemplo, creo que en ayudas en comedor, el ayuntamiento no destina nada como sí hacen Móstoles o Alcorcón”.

En algunas AMPAS de colegios del municipio están molestas con el Ayuntamiento. “Hay tres colegios que no hemos cobrado todavía la subvención de 2022. La concejalía se escuda en Intervención y nos dicen que no hemos entregado una documentación que nunca nos pidieron”, se queja Raquel, representante del AMPA del CEIP Francisco de Orellana, uno de los afectados junto a la del CEIP Legazpi y CEIP Las castañeras. Para estas asociaciones, la subvención, que en el caso de Orellana está en torno a 17.000 euros, es “fundamental” para poder organizar actividades: cuentacuentos, ayudas para excursiones, organizar el carnaval...”Con la cuota de socio sólo no podemos hacer nada”.

Una de las clásicas colonias de chalés del municipio. / Alba Vigaray

Según Raquel, una de las críticas que más se extiende entre los vecinos con hijos pre y adolescentes es que “sólo se promociona el deporte y se promociona poco el centro joven, que está infrautilizado. Se necesitan más cosas para los chicos, que haya más actividades, porque si no llega el sábado por la tarde y te los encuentras merendando en el Mercadona”.

El municipio que más crece

Arroyomolinos ha sido hasta hace poco un ejemplo de empuje y de crecimiento. Pasó de tener 4.700 habitantes censados en 2001 a 33.687 20 años después, un aumento de población sin parangón en la Comunidad de Madrid. Muchas familias jóvenes optaron por venir a esta ciudad dormitorio con el precio de vivienda más económico que en municipios cercanos, por ejemplo [en la actualidad el metro cuadrado está por debajo de los 2.000 euros, según el portal Idealista, 1.200 euros por debajo de la media de la región].

Amplias avenidas, chalés, espacios verdes y parques fueron el reclamo perfecto para parejas de clase media y media-alta -la renta bruta media del municipio, de hecho, está por encima de 33.000 euros, en la parte alta de la tabla regional- que aquí sí se podían permitir un adosado. Sin embargo, muchos vecinos ven ahora que empiezan a fallar cosas y que igual empieza a pasar factura un crecimiento tan rápido.

Ranking de inversión social de ayuntamientos. / ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES

Sin farmacia de guardia

“Mira, nosotros nos acabamos de mudar, nos gusta el pueblo, pero las calles están hechas una guarrería, sucias”, dicen Ricardo y Maita, que están en los treintaitantos, frente a la concejalía de Asuntos Sociales y el Centro de Mayores, en el centro del pueblo. “Además”, prosiguen, “no tiene farmacia de guardia. No se entiende que una ciudad que haya crecido tanto no tenga farmacia de guardia”.

“Es que al no tener el ambulatorio servicio de urgencias no hay obligación de tenerla. Aquí hay once farmacias, pero no hace falta una de urgencias habiendo cuatro que abren las 24 horas en Móstoles, que está al lado”, sostiene una farmacéutica sobre una de las críticas más escuchadas entre los vecinos del municipio, que sí valoran positivamente la apertura del centro médico hace poco más de un año tras mucho tiempo solicitándolo.

“Es que todo esto antes no era nada, ha crecido muy rápido”, aprecia María, jubilada, que sí que está contenta con las actividades que se organizan en el Centro de Mujeres para “que los mayores estemos entretenidos, como taichi y baile”. Paco y Pedro, jubilados, toman un café en el centro del pueblo y afirman que una de las cosas que ha hecho mal el Ayuntamiento es “potenciar más las escuelas privadas y concertadas que las públicas”. “Y luego, el tema de la Policía, que está mal dirigida, hay tensiones entre ellos y la Guardia Civil”.

Dos estudiantes a la salida de uno de los colegios de Arroyomolinos. / Alba Vigaray

Lo cierto es que algunos miembros de la Policía están también airados con el Consistorio, porque consideran que la plantilla es muy reducida para el volumen de habitantes que acoge la ciudad y no se realizan correctamente los cuadrantes. En el pasado pleno del 28 de diciembre, uno de los agentes reprochó al alcalde que los fines de semana y festivos sólo haya un coche patrulla circulando, lo que impediría, por ejemplo, atender adecuadamente una incidencia por violencia de género. En total, según la Policía, “son 40 agentes en la calle en seis grupos de rotación”.

Cursillos

Las opiniones varían entre los vecinos sobre los servicios que da el Consistorio. “Pues, yo estoy contenta, estoy viendo que mucha gente, pardos de larga duración, les dan cursillos y les colocan, de jardineros, por ejemplo [la tasa de paro no llega el 7%, bastante por debajo de la media regional]”, explica Esther muy cerca del Consistorio, frente al bello torreón del antiguo castillo de Arroyomolinos, datado en el siglo XV. “También veo que hay muchas actividades para niños y parques hay muchísimos. Lo que está mal son las carreteras”.

“Sí, parques hay muchos, pero son todos pequeños y ninguno grande, y dan pena”, explica María, que tiene dos hijos pequeños. ”El mantenimiento de las calles es muy mejorable, se te mete la rueda del carrito en los baches de las aceras”, dice Lara, otra madre con niños pequeños.

Manuel y Carmen son jubilados y aseguran que “les tratan bien”, pero se quejan de que no haya servicio de urgencias para tanta gente y aseguran que en “el ambulatorio faltan médicos, están dando 15 días de espera para un médico de familia”, si bien esto, al igual que abrir un servicio de Urgencias, es una responsabilidad de la Consejería de Sanidad.

Una de cal y una de arena

“Ya, pero el Ayuntamiento sí que puede meter presión con eso", tercia Emiliano, jubilado. "Es que no se gastan un duro para nada; tenemos un centro de mayores que... buah, Griñón es más pequeño y es el doble que este. No hay ni cafetería para tomarte un café. En campaña prometieron un centro nuevo y parece que se les ha olvidado”. A Pilar, sin embargo, sólo le salen buenas palabras al hablar de los Asuntos Sociales del Ayuntamiento, ya que su madre mayor se cayó recintemente, “y nos dieron ayuda en todo momento. La parte de asuntos sociales es fantástica”.

“Nosotros todo lo que hemos pedido nos lo han dado”, aprecian a su vez desde la Asociación de Mujeres Independientes de Arroyomolinos. En Arroyoinclusión, una asociación formada por padres con diversidad funcional, donde intentan promover la adaptación tanto en el ámbito educativo como social, afirman que les dan “una de cal y otra de arena”. “Nos ceden todos los espacios que les pedimos, para celebrar charlas, por ejemplo, y en ese sentido bien, pero creemos que se pueden hacer muchas más cosas”, señala Cristina, una de las representantes de la directiva.

En ese sentido, explica que sólo en uno de los tres institutos hay aulas TEA (aulas para alumnos con Trastorno Generalizados del Desarrollo) y no hay aulas para educación espeical en los colegios. “Somos más de 50 familias y muchos padres tienen que llevar a sus hijos a colegios de Pozuelo o Fuenlabarada. Llevamos muchos años llevando a los niños fuera del municipio. En Navalcarnero, por ejemplo, hay un colegio ordinario con clase de educación especial”. Otra de las cosas que piden es facilidades y ayudas para traer al municipio a la Fundación Pegasus, que realiza terapias en la piscina. “Llevamos luchando mucho para que lo traigan, y sabemos que hay una concejala que está luchando a muerte para que así sea, pero nada”.

El Ayuntamiento responde

Fuentes municipales insisten a este periódico que el dato con el que se ha elaborado el estudio no es correcto, ya que del total del presupuesto municipal, "3.208.268,43 euros están reservados" al gasto social, en el que el Consistorio incluye la protección al medio ambiente, algo que la asociación responde que no debe ser computado como tal.

De acuedo al Consistorio, el 9,3% de las cuentas va a esa partida, que "si se divide entre el número de habitantes, se obtienen esos 94,36 euros". "Hemos contacto con los autores de ese estudio para intentar conocer cuál ha sido su método de trabajo, dado que las cifras que aportan no se corresponden con los datos que obran en nuestro poder. No hemos recibido ninguna respuesta", añaden vía e-mail. Este periódico ha tratado sin éxito de tener interlocución con algún concejal del Consistorio para explicar algunos de los puntos que se tratan en este artículo.

Otra zona de chalés de Arroyomolinos. / Alba Vigaray

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales responden a Arroyomolinos que son los mismos datos para todos los municipios y recuerdan que en los últimos 12 años Arroyomolinos sólo ha facilitado los datos “obligatorios” en cuatro ocasiones. “Antes de 2022, el último año que lo hizo fue en 2017. Es una anomalía. Presentarlos es una obligación ministerial. Es lógico que los ayuntamientos rindan cuentan a sus ciuddanos”, señala Manuel Fuentes, que explica que cada vez los consistorios más importantes de España se están tomando más en serio esta partida y "está aumentando el gasto social". La media nacional se sitúa, de hecho, en 119,61 euros, seis veces más que lo que invierte Arroyomolinos.