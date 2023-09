Así es ‘La Moraleja del sur’ de Madrid: urbanizaciones de chalés a lo Wisteria Lane y pisos muy amplios

El anuncio reza así: “Chalet pareado. 315 metros cuadrados. 5 habitaciones. Amplio jardín, porche y piscina privada, suelo de gres porcelánico, cuenta con sistema de climatización individual con aerotermia. Suelo radiante y suelo refrescante. Cuenta con placas fotovoltaicas. Eficiencia energética A. 4 plantas terminadas, sótano, garaje subterráneo, plantas intermedias, sala de estar abuhardillada y terraza. Precio: 700.000 euros”.

Es uno de los pocos chalés que uno puede encontrar en venta en el barrio de La Luna de Rivas-Vaciamadrid en el portal inmobiliario Idealista. En verdad, pese a que el barrio tiene miles de viviendas construidas, hay poco más de 25 anuncios de casas en venta de este desarrollo, al que en el mundo inmobiliario se le llama 'La Moraleja del sur'. Es seguramente el barrio que más ha crecido de Europa, con cerca de 22.000 habitantes ganados en apenas diez años. Y vive en los últimos tiempos una auténtica burbuja.

El precio de la vivienda en el municipio, espoleado por los precios de La Luna, se ha disparado un 47% en apenas ocho años, según datos de Fragua by Atlas Real Estate. Solo en un año, ha aumentado más de un 10%, de acuerdo a Gloval. Es, de hecho, la localidad que más ha aumentado el precio de la vivienda de todo Madrid en el segundo trimestre de 2023, muy por encima de otras ciudades del sur como Móstoles, Getafe y Leganés.

Vista de chalés del nuevo barrio residencial La Luna en Rivas Vaciamadrid. / ALBA VIGARAY

Situada al norte de la localidad, limitando con la M-50, La Luna es un vasto desarrollo urbanístico donde se entremezclan urbanizaciones con chalé a lo Wisteria Lane -recintos privados con calles interiores como la serie de Mujeres Desesperadas- y complejos residenciales con pisos amplios [de entre 80 y 125 m2] con terraza, trastero, piscina y pista de pádel. “Es complicado encontrarte en Rivas con viviendas de menos de 15 años que no tengan piscina colectiva y pádel”, aprecia Raúl Villanueva, responsable Inmobiliaria Rivas Vaciamadrid-Redpiso.

Precio asequible

Pese a ser un municipio bastante extenso, de alrededor de ocho kilómetros de largo, Rivas solo puede crecer en La Luna y en Rivas Centro, ya que un 72% del terreno municipal pertenece al Parque Regional del Suroeste y, por tanto, está protegido. “La Luna ha crecido muchísimo, sobre todo con la pandemia, porque tenía mucho chalés adosado a precio bastante más asequible que Pozuelo, Aravaca o Sebastián de los Reyes”, señala el experto, que cree que los precios han subido tanto últimamente porque al paralizar el Ayuntamiento la obra nueva se congeló la oferta. “La gente intenta comprar pisos nuevos y al tener que comprar de segunda mano, y haber menos oferta, los precios suben”.

En ocho años el ascenso en esta zona en concreto ha sido de un 60%. Aun así, señala Villanueva, el nivel de venta se ha reducido en las últimas semanas. “En pandemia era al revés, ahora, por ejemplo, se venden mejor los pisos que los chalés”, señala el responsable de Redpiso, que estima que cerca del 30% de las 33.000 viviendas que hay en el municipio son chalés. Según los cálculos de la inmobiliaria, el metro cuadrado de un chalé ronda los 2.800-3000 euros y el de vivienda está en torno a 2.600-2.800.

Vista de bloques de viviendas con parcelas todavía vacías en el barrio de La Luna. / IBRA YOUSSEF

Según los datos de Fragua by Atlas Real Estate, el precio medio está un poco por debajo, cerca de 2.500 euros. En el portal inmobilario Idealista, por ejemplo, se pueden encontrar pisos de tres habitaciones y 128 metros cuadrados desde 341.000 euros. Eso sí, en la parte más lejana de todo el desarrollo, casi lindando con la M-50.

“La culpa de que aumenten los precios la tiene el Ayuntamiento”, asegura Samuel, que se mudó a La Luna desde Madrid capital para estar con sus nietos y dice que ya le puede sacar más de 120.000 euros al piso que se compró en 2021: “Puf, y los alquileres no veas cómo están. A 1.700 euros al mes los dúplex y a 1.300 euros los de tres habitaciones”. “Eso sí”, tercia, “está muy desangelado, hay que coger el coche hasta para comprar el pan”. A pesar de que el precio medio de alquiler es muy inferior a la media de la Comunidad de Madrid, ha subido cerca de un 50% en los últimos ocho años, hasta situarse en 1.250 euros.

Al no haber casi comercio de proximidad en el barrio y al no poder garantizar los servicios públicos necesarios, el Ayuntamiento convocó en 2021 una consulta para que los vecinos decidieran si se paraban las nuevas construcciones o no, sobre todo en La Luna. El 82% de los 14.000 participantes -récord en una consulta- votaron a favor de congelar las licencias de obra.

“El precio del barrio está por las nubes, yo me compré un piso aquí”, cuenta Lidia, vecina de Rivas de toda la vida, “y lo tengo alquilado baratísimo. Es de tres habitaciones y cobro 950 euros al mes. Amigos míos tienen los suyos por 1.300”. Lidia, trabajadora de marketing, alquiló esta casa y se fue a vivir a la zona de cooperativas de Pablo Iglesias, y también piensa que la paralización ha ayudado al 'boom' inmobiliario.

Cooperativas

Muchos de los bloques de viviendas son de cooperativas, que facilitan los pagos a sus socios y que entroncan con la historia del municipio, que comenzó a crecer en los ocho con dos cooperativas vinculadas a CCOO, PSOE y Partido Comunista, Covibar y Pablo Iglesias. La alcaldesa razona que se vieron obligados a congelar la obra nueva al no poder garantizar los servicios necesarios. Y los servicios públicos, explica, son el gran atractivo de la ciudad.

“Sabemos que lo publico es lo que nos garantiza un reparto equitativo y el que garantiza que no haya desigualdades, y ese ha sido nuestro principal atrayente para la gente”, explica Aída Castillejo, alcaldesa de la localidad, de IU- Equo-Más Madrid, que gobierna junto al PSOE. “Llegó un momento que no podíamos garantizar a un vecino que viniera a vivir aquí, que fuera a tener plaza escolar, y por eso llegó la paralización”, asegura la alcaldesa, que explica que siempre trataron de que no hubiera mucha vivienda en altura, de ahí que seis plantas es el tope urbanístico.

Detalles de terrazas en el barrio de La Luna de Rivas Vaciamadrid. / ALBA VIGARAY

“La vivienda en altura te quita espacios. Queríamos que la gente pudiera salir a la calle y disfrutar del campo sin aglomeraciones”. Sobre La Luna, al que los vecinos jóvenes ya conocen como “Barrio”, ratifica que “no hay comercio de proximidad”. “Tienen un Ahorra Más y un Mercadona, pero no tienen una panadería, por ejemplo”, explica Castillejo.

Para el actual equipo de Gobierno es importante que todos esos locales comerciales y demás servicios estén incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana. "Es un barrio profundamente joven [la media de edad del municipio es 35 años] que necesita, por ejemplo, más parques y más espacios verdes, de encuentro vecinal. No hay tampoco recursos culturales. Hay que darle una vuelta, al igual que hay que repensar otros barrios que ya están consolidados para dar otros usos a espacios"