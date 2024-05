Nueva jornada de huelga del profesorado madrileño en demanda de menos horas lectivas

Menos de dos semanas después de la anterior convocatoria, el profesorado madrileño vuelve a la huelga este martes 21 de mayo. Asimismo, cerca de 52.000 docentes y 585.000 estudiantes de la enseñanza pública no universitaria están emplazados a movilizarse esta tarde para exigir la reducción de horas lectivas y la mejora de las ratios, entre otras cuestiones que afectan a las condiciones laborales y la calidad de la educación.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, CCOO, ANPE, CSIF y UGT, son los convocantes de esta huelga, a la que también se suman la Asamblea Menos Lectivas y los sindicatos minoritarios CGT, Stem y CNT, además del sindicato de estudiantes, que llama a la huelga estudiantil en unidad de acción con los minoritarios.

Los cuatro sindicatos convocantes sostienen la necesidad de repetir la huelga este martes dado que la Consejería de Educación madrileña no ha tomado nota de la "masiva" movilización del 8 de mayo, que puso de manifiesto "el hartazgo del profesorado de la Comunidad de Madrid, su decidida apuesta por la dignificación de su profesión y su compromiso con la educación pública".

Al igual que durante todos estos meses de fracasada negociación, las principales reivindicaciones planteadas por el sector son la reducción del horario lectivo del profesorado, la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas; la bajada de ratios, la dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad y la puesta en marcha de un plan de choque contra la burocracia.

Nueva manifestación en el centro de Madrid

Además de la huelga, a partir de las 18:00 horas de esta tarde hay convocada una manifestación bajo el lema 'Por el profesorado, por la educación pública', que discurrirá desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol, pasando por el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles y la calle de Alcalá. Será la primera prueba de fuego de esta nueva ronda de protestas, que se suman a las tres jornadas de huelga ya celebradas en febrero. Asimismo, se han organizado movilizaciones y piquetes informativos en Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Leganés, Arganda del Rey y Móstoles

Este mismo lunes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, aseguró que el Gobierno madrileño sigue con "la mano tenida" para llegar a un "pacto global" con los sindicatos educativos.

La Comunidad de Madrid, dijo Viciana, quiere "dar una solución cuanto antes" ante esta situación y trabaja en "un pacto global", ya que "no es solamente la reivindicación de los sindicatos, sino que es un problema más grande" que afecta también a las familias y a los alumnos.

No obstante, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha pedido al consejero "hechos y no palabras", porque a su juicio sus anuncios no tienen ninguna fiabilidad ni credibilidad.