Nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en directo | Félix Bolaños asume Justicia y Óscar Puente, Transporte y Escrivá deja Seguridad Social

Nacho Álvarez ha abandonado todos sus cargos en Podemos después de que el equipo de Díaz lo propusiera como ministro de Cultura de cara al próximo Gobierno. "En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte", escribía hace unos minutos el político en sus redes sociales para señalar que, por todo ello, por todo ello también ha renunciado a la posibilidad de ser ministro.

Agradezco la confianza que ⁦ @Yolanda_Diaz_⁩ deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba.



En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte. pic.twitter.com/wTUvTqJ5Jj