El PP critica que "Vox no quiere gobierno de coalición en Murcia, sino de imposición"

4 Se lee en minutos Jaime Ferrán | @jaimeferran



Al Partido Popular y y Vox les queda un mes y diez días para sentarse a negociar, acordar e investir a un presidente en la Asamblea Regional de Murcia. El 7 de septiembre acaba el plazo para legal para hacerlo, convocándose las elecciones para el 25 de octubre. El problema, por el momento, parece estar en la dificultad que encuentran los populares para convencer a Vox de que se sienten con ellos.

"Quien no acude a una cita para dialogar, demuestra simplemente que no quiere dialogar. Además, hay que tener en cuenta que dialogar no es imponer y que negociar no es exigir", explicaba este jueves el portavoz del Gobierno regional en funciones, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno."Vox, por lo que hemos visto, quiere elecciones en la Región de Murcia. Que ayer no quisiera sentarse a negociar es una clara muestra de ello. Por lo tanto, Vox sigue bloqueando a la Región y ahora, además, bloquea también la negociación", argumentaba.

El mensaje que quiere enviar el también diputado del PP en la Asamblea es claro después de que ayer el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Joaquín Segado, no consiguiera sentar a los equipos negociadores de ambas formaciones en una misma mesa. Los de Vox, por un lado, no se dieron por enterados esgrimiendo que no se llamó directamente al líder provincial, José Ángel Antelo; y, por otro, se muestran dispuestos a negociar solamente la composición de un Ejecutivo bicolor.

"Vox no quiere un Gobierno de coalición, sino de imposición", remarcó ayer Ortuño, que defendió que la voluntad de diálogo del PP es "incuestionable", ya que"se ha ofrecido un acuerdo programático, un senador autonómico, la representación en la Mesa de la Asamblea y otros cargos".

Pese a esto, acusa a Vox de querer "imponer un Gobierno con una Vicepresidencia con funciones ejecutivas de control al Gobierno" y con capacidad de "valorar la idoneidad de los consejeros del PP y de las políticas del Ejecutivo". De esta manera, los populares entienden que la formación de Abascal está "elevando sus exigencias" porque, en el fondo, "quieren una repetición electoral" de la que "solo será responsable Vox".

Ortuño fue muy claro para afirmar que "el Gobierno de Fernando López Miras no quiere una repetición electoral, sino gobernar y gestionar para hacer que la Región de Murcia siga avanzando". En su opinión, "con este bloqueo, no pierde el Gobierno, pierde la Región y todos aquellos que necesitan urgentemente medidas como son los agricultores, los docentes, los sanitarios o nuestros jóvenes".

Desde el Gobierno del PP en funciones aseguran que no desean ni esta situación de bloqueo ni una nueva campaña electoral. "Apostamos por el diálogo, por el consenso, por los acuerdos programáticos en cuanto a cuestiones que importan". Además, subrayó: "No vamos a dejar un paso atrás en temas como la recuperación del Mar Menor o la lucha contra la violencia de género".

Por otra parte, quiso señalar que con el 46% de la representación parlamentaria que ostentan con 21 diputados, en el Congreso, Núñez Feijóo habría conseguido 164 diputados. "¿Alguien entendería que Santiago Abascal bloqueara la formación de un Gobierno por exigir la vicepresidencia y varios ministerios? No, evidentemente".

Contesta Alpañez

El vicesecretario de Organización de Vox en Murcia, Rubén Martínez Alpañez, no perdió la oportunidad de responder ayer a Ortuño en sus redes sociales y le afeó que la Región tenga "el porcentaje de turismo más bajo sobre el PIB". Así defendía la necesaria entrada de Vox en el Gobierno murciano.

Antelo: "Me parece un absurdo decir que las urnas se han equivocado"

Continúa la batalla por relato sobre quién tiene la culpa de llevar a la Región a nuevas elecciones. El miércoles, el portavoz popular en la Asamblea, Joaquín Segado, dijo que Rubén Martínez, vicesecretario de Organización de Vox, anuló la reunión con el PP para negociar un acuerdo de investidura después de haber sido acordado. El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, insistió este jueves en Onda Cero que se enteraron por la prensa de la hora de la reunión, así como de su contenido. "Cuando alguien quiere negociar, levanta el teléfono, se sientan hablar y, tras alcanzar un acuerdo, llama a los medios. No al revés", dijo.

Antelo negó que hubiera endurecido las condiciones y que exija participar en la elección de los consejeros populares. "Yo no le voy a imponer a nadie a López Miras", dijo el dirigente de la formación de Santiago Abascal, que cree que "la gente está cansada y quiere un Gobierno" que podría estar formado, añadió, con dos partidos que aglutinan el 60% del voto. "Las urnas no se equivocan", insistió.

La noche anterior, José Ángel Antelo concedió otra entrevista al canal Trece de COPE. Sobre la posible repetición electoral, dijo que le parece "una barbaridad y un absurdo decir que las urnas se han equivocado".

"Esperamos que vuelva la sensatez, que entienda el señor López Miras que nadie le ha dado la mayoría absoluta porque no tiene la absoluta confianza de la Región de Murcia y que no puede actuar como si tiene mayoría absoluta".

Además, volvió a insistir en que quieren la Vicepresidencia del Gobierno murciano y dos consejerías, "dos de diez, realmente estaríamos incluso por debajo de lo que marcan las expectativas electorales de Vox", dijo.