Antón Gómez-Reino y Juantxo López de Uralde se quedan fuera de las listas de Sumar

Yolanda Díaz consuma sus planes de emprender una amplia renovación en el Congreso de los Diputados. Los últimos en anunciar que no estarán en las listas de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio son dos diputados de Unidas Podemos considerados afines a la dirigente gallega.

El primero de ellos es Antón Gómez Reino, portavoz parlamentario de Galicia en Comú y considerado uno de los hombres fuertes de Díaz en el Parlamento. El segundo es Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde, la escisión ecologista de Equo que nació bajo el paraguas de Podemos. Nombres que se unen a otros dirigentes que no repetirán, como Irene Montero -por quien Podemos sigue presionando para incluirla en las listas por Madrid-, Pablo Echenique, Ángela Rodríguez-Pam, Victoria Rosell o María Teresa Pérez, también miembro de la ejecutiva.

La idea de la líder de Sumar pasaba por hacer un encaje de todos las piezas de la coalición pero reservándose puestos de salida para personas de su confianza, como Marta Lois. La inclusión de perfiles de su equipo procedentes de Galicia ha llevado que se viera desplazado Gómez Reino, actual portavoz de la confluencia gallega en el Congreso.

Sobre las elecciones del #23J y el nuevo ciclo político. Sigamos construyendo, con más fuerza, horizontes de luz, esperanza, democracia, derechos y libertad! Gracias y adelante. 👇🏾 pic.twitter.com/HHxmrJSJn5 — Antón Gómez Reino🔻 (@AntonGomezReino) 13 de junio de 2023

Él mismo ha explicado su salida en un comunicado difundido a través de Twitter, avanzando que daba un "paso atrás" después de dos legislaturas en el escaño. "Tras un periodo de ocho años como diputado, es para mí un momento de dar un paso al un lado y colaborar, con toda dedicación y entrega, a que otras compañeras representen y trabajen por la ciudadanía de Galicia en el Congreso", advertía en un comunicado.

Gómez Reino, en este mismo texto, reiteraba su lealtad al proyecto de Sumar. "La síntesis de renovación y experiencia es clave para garantizar la energía y fuerza de cualquier espacio político", señalaba, advirtiendo que "la mejor forma de agradecer" es "trabajar a disposición del proyecto colectivo del 23J" y "para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno".

SIN LÓPEZ DE URALDE

Menos amable se ha mostrado este martes el líder de Alianza Verde, el partido que nació para las generales del 10N de 2019 tras romper con Equo, que se decantó por concurrir a los comicios con Más País, de Iñigo Errejón. Aunque López de Uralde siempre se ha mantenido muy próximo a las tesis de Podemos, fue uno de los pocos dirigentes afines al partido que acudió a Magariños a apoyar el lanzamiento electoral con Yolanda Díaz, que le agradeció expresamente su presencia. El líder de Alianza Verde lamentaba este miércoles en Radiocable su exclusión los puestos de salida en las listas de Sumar.

"Si eso no ocurre (tener representación destacada en la candidatura) será un paso atrás. Pero bueno, no es un problema de personas sino que realmente necesitamos estar ahí en momentos de crisis ecológica tan grave y, bueno, me parece que sería grave que no hubiera nadie representando este perfil", ha señalado López de Uralde. El puesto que había ocupado en las dos anteriores elecciones como cabeza de lista por Álava, será ocupada por el dipuado de Podemos Roberto Uriarte.

Irene de Miguel, líder de Podemos en Extremadura, también reivindicó la presencia de Uralde y la titular de Igualdad, Irene Montero, en posiciones destacadas de la candidatura de la coalición, argumentando que los desafíos principales son la emergencia climática y la igualdad. En ese sentido, expresó su preocupación por la falta de inclusión de referentes como Montero y Uralde, y enfatizó que la unidad debe construirse con generosidad y respeto.

"Los grandes retos que tenemos por delante son la emergencia climática y la igualdad por eso se me hace más difícil de entender que no se cuente con referentes como Irene Montero y Uralde. La unidad se debe construir con generosidad y respeto si no va a nacer muy tocada", defendió de Miguel en redes sociales.