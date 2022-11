Durán ofrece a los abogados de Madrid más servicios y rebaja de cuotas para oficio, jóvenes y no ejercientes

El veterano abogado se presenta a las elecciones al Colegio junto con un ex magistrado del Supremo y exfiscales. Propone tener presencia institucional en el CGPJ para informar sobre leyes y conseguir el respeto de los jueces

Miguel Durán. / EFE

Miguel Durán, exdirector general de la ONCE y socio director de Durán & Durán Abogados quiere que el Colegio de la Abogacía de Madrid sea "una plataforma, amplia, operativa y muy práctica de servicios para sus colegiados", que no se limite a cobrar sin más sus cuotas por la pertenencia obligatoria de casi 79.000 efectivos a esta institución.

Desde esta premisa, y apoyándose en la amplia experiencia de los miembros que integran su lista -que incluye un ex magistrado del Tribunal Supremo, exfiscales, y hasta aun miembro de la cúpula policial-, la de Durán es una de las primeras candidaturas en presentar sus propuestas de las siete que compiten el próximo 20 de diciembre para el cargo de decano y miembros de la Junta directiva de esta institución centenaria.

Como mano derecha de Durán se presenta a vicedecano el jurista y director del Grupo de Comunicación El Distrito, Jesús Ángel Rojo, además de otras personalidades del mundo del derecho como Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa como futuro secretario de la Junta de Gobierno; Domingo Pérez Castaño, comisario principal de la Policía Nacional; Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional; Santiago Milans del Bosch, exjuez y exfiscal; Adolfo Prego, quien fue magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hasta 2011; y José Javier Polo, exfiscal jefe de Madrid. Preguntado por la sensibilidad ideológica de su candidatura, Durán se ha referido a todos estos profesionales como independientes, si bien ha añadido que no le importa que se refieran a él como "conservador".

Durante la presentación de su candidatura este lunes, Durán y Rojo han destacado los puntos fuertes de su programa, que al igual que ocurre con otras propuestas incluye en sus puntos centrales la atención prioritaria a colectivos como los abogados de oficio y los jóvenes; la conciliación -instando los correspondientes cambios legislativos- o la formación. El objetivo es imponer estas previstas tras alcanzar el control de un Colegio que maneja un presupuesto propio cercano a los 35 millones de euros (hasta 80 indirectos, por gestión de pagos a abogados de oficio y demás).

La candidatura de Durán se distingue de otros programas por sus propuestas de reducción de cuotas colegiales -teniendo en cuenta que la pertenencia al colegio es obligatoria para ejercer-, que prometen que alzanzarán el 50 por ciento en el caso de los abogados de oficio y los letrados jóvenes (durante sus 3 primeros años) y una rebaja “significativa” para los no ejercientes, que superan los 33.000 en Madrid. Preguntado por cómo podría afectar esta rebaja al funcionamiento de la institución, Durán recuerda su experiencia en gestionar corporaciones de miles de trabajadores y responde que lo importante es la gestión solvente, echarle imaginación, 'adelgazando' estructuras no operativas y buscando formas de financiación exterior que puede pasar por el patrocinio de empresas, siempre que respeten la "libertad de actuación" del propio colegio.

OPINAR SOBRE LAS LEYES

Otro punto fuerte de su programa pasa por una exigencia de presencia de la abogacía institucional en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que Durán considera que los abogados deberían ser oídos en las reformas legales, en especial la que afecten a la profesión, mediante la realización de informes preceptivos. Desde esta presencia institucional también se podría avanzar, a su juicio, en la mejora del trato y la dignidad que corresponden al abogado ante el poder judicial.

Dentro de las cosas que se podrían cambiar está la participación de los abogados en las propias elecciones al Decanato, que a su juicio no ha sido fomentado por la actual junta directiva, presidida hasta su dimisión el pasado septiembre por José María Alonso. Promete que si llega a ser Decano, los comicios de 2027 permitirán la participación telemática y descartará los votos por correo, que considera que dan lugar a irregularidades

Como ejemplo, la fiesta que otra de las candidaturas, encabezada por el exmiembro de la actual Junta Directiva Raúl Ochoa que se celebrará este mismo lunes en una discoteca de Madrid, y donde se fomentará el voto por correo telemático -que puede realizarse hasta mañana, día 8-, en la misma sala, con la presencia de notarios en el lugar.

COPAS Y VOTO POR CORREO

Sobre este asunto, Durán se ha dirigido incluso al Colegio Notarial de Madrid advirtiendo si se conoce la participación de notarios en este evento, en el que compulsarán los documentos identificativos de los asistentes antes de que voten la candidatura de Ochoa por medios telemáticos. Se pregunta también Durán qué protocolo en materia de protección de datos aplicarán los notarios presentes cuando, según reza su escrito "se servirán copas y se realizarán los comportamientos típicos".

Para Durán, los colegios son la evolución de los gremios, y no tienen que "doler prendas" por su naturaleza corporativa, ya que tienen que estar al servicio de los que integran esta insitución. Si no es así, se conviertan en un mero recaudador de cuotas "y a la gente no le gusta ser simplemente pagana, quiere saber dónde pone su dinero y que se revierta en servicios".

LA LENTITUD DE LA JUSTICIA, UNA INDECENCIA POLÍTICA

Sobre la situación actual de la justicia, Durán lamenta el "estropicio" que en palabras del propio presidente del CGPJ dimitido Carlos Lesmes se ha sometido a órganos como el Supremo por el bloqueo en la renovación, y acusa a los políticos de "repartirse los cargos". "Pero desde que se hizo la transición esos políticos no han hecho nada por mejorar los tiempos de resolución de los pleitos, sigue tardando años y años y eso no puede ser, supone una indecencia política".

"Esta campaña no es el sumun de nuestras vidas particulares, como parece ser para otros", ha añadido durante su presentación, para concluir ante propuestas de otros candidatos que no tiene problema en dar a conocer el presupuesto para su campaña, que cree que no pasará de los 10.000 euros.

