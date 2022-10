Sánchez afirma que habló durante una hora con Feijóo y que no le dijo que rompería la negociación

El presidente del Gobierno desvela que durante esa conversación ambos quedaron en verse el 2 de noviembre para los últimos flecos

Se enteró del comunicado del PP después, al aterrizar en Luanda, y asegura que estaba cerrado el texto de la proposición de ley que se presentaría en el Congreso y nombres y suplentes del CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se enteró de la ruptura de las negociaciones con el PP, a través de Alberto Núñez Feijóo, pese a la conversación que ambos mantuvieron el jueves por la tarde. Una llamada que se prolongó durante una hora, según contó Sánchez en una conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira africana, durante una escala en Luanda (Angola) en el viaje de vuelta a España.

Durante ese tiempo no conoció que el PP haría público poco después una nota sobre la suspensión de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional por el impulso que el Gobierno ha dado en los últimos días a la reforma de la sedición.

La conversación entre ambos duró una hora, justo el trayecto entre Johanesburgo y el aeropuerto de Pretoria, y en ella afirma el presidente del Gobierno que el líder del PP no le trasladó la nueva posición que liga el acuerdo del CGPJ a que no se modifique el Código Penal.

Lo supo al aterrizar en la capital angoleña, según informa EFE. Fue en Luanda cuando Sánchez asegura que conoció el comunicado del PP en el que desvelaba la llamada que había mantenido con Feijóo. La visión del jefe del Ejecutivo es que el dirigente gallego no ha resistido las presiones para no renovar el CGPJ. "A Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo", defendió Sánchez

CITA EL 2 DE NOVIEMBRE

De hecho, relató que habían quedado en verse para los últimos flecos el próximo 2 de noviembre después de que el pacto estuviera ya cerrado, tanto en el texto de la proposición de ley que se presentaría en el Congreso como en los nombres e incluso los suplentes del órgano de gobierno de los jueces.

Sánchez afeó al PP que haya filtrado esta conversación y que pretenda que él renuncie a un compromiso contraído en su discurso de investidura sobre la reforma del Código Penal a cambio de que el principal partido de la oposición cumpla con la Constitución, y recalcó que son dos cuestiones que no tienen nada que ver.

Para el presidente del Gobierno, la conclusión de todo lo ocurrido es que la derecha en general y "la corriente reaccionaria del poder económico, judicial y mediático" no quiere que haya un acuerdo y Feijóo no ha sido capaz de resistir las presiones.

Respecto a lo que puede ocurrir a partir de ahora, subrayó que él no puede aceptar que se le imponga una exigencia para que el PP cumpla con la Constitución. Insiste Sánchez en que el PP usa una nueva excusa para no pactar el CGPJ después de una negociación que se ha dilatado más de lo previsto porque explica que el principal partido de la oposición pidió tiempo para hablar con los posibles candidatos al órgano de gobierno de los jueces.

Lo que sí daba por hecho es que los presidentes tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional deberían ser designados entre magistrados del sector progresista.

Sánchez mostró asimismo su enorme decepción por la actitud de Feijóo porque cree que no ha demostrado liderazgo y sigue poniendo en cuestión la legimitidad del Gobierno, algo que considera muy grave y antidemocrático. Lo peor de todo lo que ocurre, a su juicio, es que no hay alternativa y seguirá habiendo un Poder Judicial sin gobierno.

