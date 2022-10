Carmen Calvo asegura que el PSOE trabaja para que la Ley Trans sea "rigurosa, garantista y constitucional"

Ha explicado que de lo que se trata es de hacer una legislación "acorde" a los fundamentos jurídicos del Estado de Derecho y a los conceptos constitucionales y de protección

La diputada del grupo parlamentario socialista en el Congreso y exvicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha asegurado sobre la futura Ley Trans que el PSOE, "mi partido", está trabajando para alcanzar una ley "rigurosa, garantista y constitucional". Calvo ha recalcado que este último concepto es de gran interés para el PSOE porque cuando esta ley nazca pasará por el Tribunal Constitucional, "como todas" porque la recurrirán "las derechas" y "queremos que cuando ocurra y llegue una sentencia" el TC no le diga "nunca" al PSOE "que no ha sabido interpretar correctamente la Constitución en una materia tan delicada".

"Es lo único --ha remachado-- que pretendemos y estamos trabajando. Ahora lo que hacemos es echar horas y tratar de avanzar", ha apuntado en referencia que está en tramitación parlamentaria.

Precisamente, ha comentado que es un debate "necesario" y, a su entender, lo "raro" es que no lo hubiera. "No hay país --ha dicho-- que haya afrontado esta ley sin un gran debate porque es una materia compleja y abarca espacios ignotos en el Derecho y la sociedad y nadie se tiene que extrañar de que España se permita el debate sobre un asunto muy complejo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Calvo ha manifestado que el PSOE ha hecho "todas" las leyes de igualdad de este país, todas las ha recurrido el PP y han pasado por el TC y "todas" han recibido el visto bueno del Constitucional, lo que significa que en el PSOE "somos gente experimentada y solvente para hacer leyes de acuerdo a la Constitución y ésta será igual", ha vaticinado.

Ha explicado que el debate se inicia ahora en el Parlamento y se irá avanzando, pero de lo que se trata es de hacer una legislación "acorde" a los fundamentos jurídicos del Estado de Derecho y a los conceptos constitucionales y de protección, "importantísima, a la infancia", además de "aprender" de lo que han hecho otros países, al argumentar que la experiencia ajena "también es importante para tener un debate lo más jugoso y constructivo políticamente para dar con la mejor ley posible".

Para la exvicepresidenta, el debate de la Ley Trans forma parte de la "normalidad", aunque sea una cuestión muy compleja. "Me gustan los debates cuando se fundamentan en argumentos y datos y hacemos lo que hacen otros países: debatir temas complicados", ha declarado.

"CLARO QUE ME SENTIRÉ CÓMODA"

Como presidenta de la Comisión de Igualdad en la que se debatirá esta ley, en el Congreso, un texto sobre el que el PSOE ha dicho que no cambiará lo referente a la autodeterminación de género, Carmen Calvo ha afirmado: "Claro que me sentiré cómoda".

Ha relatado que la Comisión de Igualdad ya la presidió en otro momento de su vida política para exponer que militaba en el feminismo andaluz antes de llegar al PSOE. "Son mis temas de toda la vida y me siento cómoda, soy una persona bastante serena y me siento cómoda en el debate en el que se pueden tomar decisiones y se tiene que tomar bien".

Calvo ha abundado en que el debate de la Ley Trans requiere tiempo y por eso "mi grupo ha ampliado dos veces el periodo de enmiendas porque no se puede debatir sin calma, ni reflexión", ha insistido. A su parecer, este tema es delicado y "conduce a muchos incendios", pero "he visto los debates en otros países y se parecen a este; he visto errores de otros países y ha llegado el momento de hacer este debate en mi país y creo que lo haremos bien", ha confiado.

Para Carmen Calvo, se hará una ley rigurosa, "como las que hacemos siempre en el PSOE", para añadir que será un debate de ideas y no de personas. "Siento un enorme respeto por todo el mundo y por todos los colectivos LGTBI por los que he trabajado toda mi vida y también toda la legislación de igualdad que España ha generado es importantísima y está en el tráfico jurídico". "Nada de lo que ocurre me resulta ajeno a una democracia y a la vida política y todo esto lo llevo con mucha sensatez", ha sentenciado.

