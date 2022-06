Así están las encuestas de las elecciones en Andalucía 2022 a menos de un mes de su celebración

Este es el promedio de todos los sondeos electorales publicados sobre los comicios del 19 de junio

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Queda menos de un mes para que se celebren elecciones en Andalucía, que decidirán el 19 de junio si el actual presidente, Juanma Moreno, repetirá en el cargo y si podrá gobernar en solitario, junto a Ciudadanos, como en esta legislatura, o si necesitará el apoyo de Vox para ser investido presidente. Uno de los elementos que podrían influir en esta situación es la polémica creada en torno al falso empadronamiento de Macarena Olona, candidata por Vox a la presidencia de la Junta, en Salobreña (Granada).

Por otro lado, también está pendiente conocer la repercusión de lo ocurrido en el bloque de izquierdas en las votaciones. Después de que Podemos no llegase a tiempo al registro para inscribirse en la coalición de izquierdas Por Andalucía, queda la duda de su financiación y de si lograrán representación, tras no llegar a un acuerdo para ir a las elecciones de manera conjunta con Teresa Rodríguez, ex líder andaluza de Podemos, que en esta ocasión se presenta en la coalición Adelante Andalucía.

La participación de Rodríguez en los debates está en el aire, después de que Por Andalucía recurriese a la Junta Electoral por considerar que es una fuerza extraparlamentaria. La Junta Electoral le ha dado la razón y ha excluido la formación de Rodríguez, así que está por ver qué campaña puede desarrollar y si esto influirá o no en los resultados electorales.

El promedio de todas las encuestas publicadas desde el pasado mes de noviembre certifica este peligro para el PP, que si bien conseguiría ganar las elecciones y arrebatarle al PSOE la condición de fuerza más votada, también vería cómo la extrema derecha de Vox firmaría una nueva escalada electoral, en este caso en la comunidad donde se estrenó en las instituciones españolas en 2018. Aquellos comicios los ganaron los socialistas, pero la alianza de PP y Cs finiquitó cuatro décadas de hegemonía del PSOE en la comunidad.

Al comienzo de la precampaña electoral, el PP de Juanma Moreno encabeza los pronósticos con el 34% de los votos y 8,6 puntos de ventaja sobre el PSOE, que estrena candidato, el exalcalde de Sevilla Juan Espadas, y se quedaría con el 25,4% de los sufragios. Los populares crecerían más de 13 puntos respecto a las autonómicas de 2018, mientras que los socialistas, que entonces concurrían con Susana Díaz como cabeza de cartel, retrocederían 2,5 puntos.

Los ultraderechistas de Vox saltarían a la tercera posición con el 17,5% de los votos, 6,5 puntos más que en los anteriores comicios, en una escalada de la que saldría nuevamente mal parado Ciudadanos. El partido naranja encadenaría su enésima debacle electoral y se dejaría 14 puntos con respecto a 2018, pasando del 18,3% al 4,5% de las papeletas. En la izquierda alternativa al PSOE también habría vuelco debido a la ruptura entre Podemos y Adelante Andalucía, la marca que en las últimas elecciones integró a la formación morada. Ahora, por separado, Podemos se sitúa en el 8,9% de los sufragios y Adelante Andalucía, en el 3,9%, 12,3 puntos menos hace cuatro años.

Los cálculos realizados por EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, a partir de una fórmula empleada por Ivan Serrano, investigador del IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC, corresponden a la media ponderada de los principales sondeos publicados. La ponderación se realiza, como en otras fórmulas de este tipo, en función del tamaño de la muestra (cuanto más grande, mayor valor) y de la fecha del trabajo de campo (cuanto más reciente, más significativa).

Convertidos estos porcentajes en escaños, Moreno se quedaría a 10 escaños de la mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz está fijada en 55 diputados. El PP obtendría 45 escaños tras arrebatarle 19 a Ciudadanos, que se despeñaría hasta los 2 diputados. El PSOE perdería un representante, pasando de 33 a 32 parlamentarios, mientras que Vox protagonizaría el gran salto y pasaría de 12 a 20 escaños. Podemos conseguiría 9 diputados y Adelante Andalucía solo retendría 1 de los 17 escaños que logró en 2018.

