Sigue en directo el Congreso del PP | Feijóo mantendrá una audiencia con el Rey el miércoles y se reunirá con Sánchez el jueves

Feijóo: "Yo he venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido"

"Yo he venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento, lo vamos a trabajar todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. Y os puedo asegurar que mi compromiso es un compromiso que no tiene fecha de caducidad. No lo tiene. A eso he venido, y no a otra cosa", ha asegurado Feijóo en una intervención que ha sido aplaudida de pie y con gritos de "¡presidente, presidente!".