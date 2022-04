Jordi Sànchez no optará a la relección como número 2 de Junts en el congreso de junio

1 Se lee en minutos Xabi Barrena



El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha comunicado este sábado en el consejo nacional de la fuerza en Alcarràs (Segrià) que el partido celebrará en la primera quincena de junio su congreso, el primero presencial, pandemia mediante, y en la Catalunya Nord, para que puedan acudir aquellos que, como el propio presidente de la fuerza, residen en el extranjero.

En una larga intervención en la que abordó distintos asuntos, Sánchez, de cara a ese cónclave, interpeló a todas las personas del partido para que actuasen con "generosidad". "Esto no va de agendas personales, de opciones personalistas que nos permitan tener unos minutos de gloria. Va de un proyecto colectivo". Y, acto seguido, dando ejemplo, anunció que no va a presentarse a la renovación del cargo como secretario general. "No puedo pedir generosidad y, acto seguido, pedir que todos vayan tras mío"; explicó.

Noticias relacionadas