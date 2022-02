Una agencia de detectives confirma que el PP le pidió rastrear una cuenta y datos fiscales

El responsable de Mira Detectives asegura que quisieron contratarle personas vinculadas al PP pero que se negó porque lo que le pedían era "ilegal"

Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y Martínez Almeida. / José Luis Roca

En medio del cruce de acusaciones de guerra sucia y corrupción en el que se ha sumido el PP, con la dirección nacional acusando a Isabel Díaz Ayuso de presunta corrupción y la presidenta de la Comunidad de Madrid dando por bueno que Pablo Casado la ha espiado para acumular información contra ella y evitar que opte al liderazgo autonómico del partido, el máximo responsable de la agencia de investigación Mira, Julio Gutiez, ha confirmado este viernes que personas ligadas al PP contactaron con su empresa para encargarle un trabajo. Según adelantó El Confidencial, fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso por su implicación en un contrato adjudicado por el Gobierno de Madrid.

Gutiez lo ha contado desde Bogotá al canal de televisión 7NN y lo ha confirmado por mensaje a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "A Mira Detectives vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del PP o en las que gobierna el PP", sostiene en la grabación difundida por este medio. Pero el encargo se rechazó porque era "ilegal". "Querían datos muy concretos de la Agencia Tributaria y de un banco, de una caja". "Les dije que no porque lo que pedían era ilegal, no era ni investigación", señala, en referencia a que era algo muy específico. "Me negué y ahí se quedó la historia".

Asegura un mes después "una videoperiodista" le llamó para confirmar una información que "le habían dicho en Génova". Exactamente que "habían intentado contratarle y se había negado". Pero, explica, "ni lo confirmaba ni lo desmentía". "En la vida he filtrado quién era mi cliente", defiende Gutiez. "El que tenga dudas que me las cuente personalmente", continúa, en referencia a que se le puede estar culpando de que se haya conocido el presunto espionaje a Ayuso. "Está muy claro, cuando la prensa se mete en esto yo no la controlo". "Es la primera vez que estoy hablando", revela a la televisión. "No he contestado a ninguna llamada de ningún periodista".

Noticias relacionadas