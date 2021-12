Teresa Rodríguez reivindica a Yolanda Díaz tras su primera reunión con Podemos para explorar alianzas

La líder de Adelante Andalucía relata su primer reencuentro con Podemos después de la ruptura para explorar posibles alianzas que reunifiquen el voto a la izquierda del PSOE

"Colaboremos frente a las derechas, pero con sinceridad y confianza", asegura la dirigente andaluza

Primer acercamiento entre Podemos y Teresa Rodríguez para explorar posibles acuerdos de cara a las elecciones andaluzas. La líder de Adelante Andalucía se ha reunido este miércoles con la secretaria general del partido morado en Andalucía, Martina Velarde, en una primera reunión que ha resultado "positiva" y "cordial". Un encuentro que tras el que la anticapitalista ha abierto la puerta a la colaboración con Podemos. "Colaboremos frente a las derechas, pero con sinceridad y confianza".

En un mensaje publicado este miércoles en Facebook, Rodríguez aseguraba haberse reunido con la dirigente morada "a instancias suyas", en el marco de la ronda de diálogo que Podemos anunció el 4D, tal como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La líder anticapitalista habría emplazado a los morados a continuar la senda abierta por los movimientos sociales, que han iniciado una operación para aunar el voto a la izquierda del PSOE. En este sentido, ha alabado la iniciativa independiente y ha defendido buscar "vías de cooperación" frente a la derecha, con "al menos, un pacto de no agresión".

"Le he dicho que, como ella misma sabe, existe una iniciativa de mediación neutral y discreta por parte de algunos compañeros de la sociedad civil andaluza para favorecer una mesa de diálogo y buscar vías de cooperación frente al avance y consolidación de las derechas en Andalucía, lo mínimo, al menos, un pacto de no agresión para no facilitar el camino a la extrema derecha. Creo que cuando la voluntad de diálogo es sincera y desea conseguir objetivos reales se materializa en iniciativas discretas que generan confianza y no titulares", describía la dirigente en su post.

Teresa Rodríguez ha vuelto a reivindicar el sujeto político propio andaluz, advirtiendo de que "estamos decididas a hablar pero con nuestra propia voz, en nuestra propia lengua natural, en andaluz, en todas partes, en Sevilla, en Madrid, en Bruselas y en el mundo entero" y ha llamado a la construcción de un espacio plural, reivindicando la figura de Yolanda Díaz y el proyecto de 'frente amplio' en que trabaja la vicepresidenta segunda del Gobierno. Un plan que la líder de Adelante Andalucía ve con buenos ojos pero cuyos "ecos", asegura, todavía no han llegado a Andalucía.

"La unidad no es quedarse uno solo, la unidad real es la que reconoce la pluralidad y la respeta y protege. Ese eco del mensaje de Yolanda Díaz, de Ada Colau, de Mónica García, de Oltra o de Fátima Hamed aún no lo hemos escuchado en las voces de las direcciones de Unidas Podemos en Andalucía", destaca Rodríguez, que insiste en su sintonía con la propuesta de Díaz. "Estamos de acuerdo con esa iniciativa en que somos mejores cuando como somos diversas. Nuestra batalla contra la extrema derecha es precisamente la batalla contra la intolerancia, contra la negación de cualquier diversidad".

El mensaje de la dirigente andaluza supone un cambio de rasante en el discurso público, y por primera vez se abre nítidamente a algún tipo de alianza con Unidas Podemos, el partido en el que militó hasta principios de 2020 y con el que ha vivido una fuerte ruptura en el Parlamento Andaluz, tras su expulsión del grupo parlamentario. Así, Teresa Rodríguez apela hasta en dos ocasiones a la posibilidad de buscar vías de colaboración: "Colaboremos frente a las derechas, pero con sinceridad y confianza".

