Estos son los nominados al Premio Óscar a mejor actor de reparto

El actor Ciaran Hinds, nominado al Óscar a mejor actor de reparto, en la gala de los premios de National Board of Review, el pasado 15 de marzo. / REUTERS/Andrew Kelly

Tres mujeres estarán este año al frente de la ceremonia de entrega de la 94ª edición de los Premios Oscar que se entregan el próximo domingo 27 de marzo (madrugada del lunes 28 de marzo en España). Las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las maestras de la ceremonia, presentando cada una un segmento de la gala que tendrá una duración de tres horas.

Este año la entrega de los galardones contará con algunas novedades. Entre ellas, la publicación, una hora antes de que comience la ceremonia, de los ganadores de ocho categorías. El objetivo de la Academia de Hollywood es recuperar el tirón perdido en los últimos años: en 2021 la retransmisión de la gala obtuvo los índices de audiencia más bajos de su historia.

Una de las películas favoritas para estos premios es El poder del perro, un western dirigido por la neozelandesa Jane Campion, y protagonizada por Benedict Cumberbatch, nominados ambos en sus categorías correspondientes. Cuenta en total con 12 nominaciones y, entre otras categorías, está nominada dos veces al mejor actor de reparto, por las interpretaciones de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

Nominados al premio Óscar a mejor actor de reparto

Jesse Plemons, por El poder del perro

Se trata de la primera nominación al Óscar de Jesse Plemons, conocido por sus papeles en series de televisión como Breaking Bad y Fargo, y en películas como El irlandés o Vice. Protagoniza una de las anécdotas de estas nominaciones, ya que está nominado junto a su pareja, la también actriz Kristen Dunst, que lo está en la categoría de mejor actriz de reparto. Curiosamente, ambos interpretan a un matrimonio en la película que les ha lanzado a las nominaciones, El poder del perro. La otra pareja nominada es la formada por los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, estos, sin embargo, como actores protagonistas.

Kodi Smit-McPhee, por El poder del perro

Kodi Smit-McPhee compite por la estatuilla con su compañero de reparto Jesse Plemons. Es un joven actor australiano que comenzó su carrera siendo un niño y ha participado en cintas como Déjame entrar (Let me in), en 2010 o X-Men: Apocalypse, en la que interpreta a Nightcrawler.

Su interpretación de Peter en El poder del perro ya le ha hecho ganar un Globo de Oro a mejor actor de reparto, además de nominaciones al Bafta, al premio del Sindicato de Actores y al Critics’ Choice.

Ciaran Hinds, por Belfast

Ciaran Hinds es un veterano, conocido por el gran público por su interpretación de Julio César en la serie de televisión de la HBO Roma, y Mance Ryder en Juego de Tronos, aunque cuenta con una prolífica trayectoria a sus espaldas. Ha trabajado en películas como Veronica Guerin, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Círculo de amigos, Óscar y Lucinda, Inocencia robada, El peso del agua, Mary Reilly o Camino a la perdición.

En Belfast, largometraje dirigido por Keneth Branagh, interpreta al abuelo del protagonista, un niño que crece en el Belfast de los años 60. Su interpretación en esta cinta le ha granjeado el premio del National Board of Review y las nominaciones al British Independent Film Awards, Premio de la Crítica Cinematográfica, Globos de Oro y el Bafta, entre otros.

Troy Kotsur, por Coda: los sonidos del silencio

Troy Kotsur es un veterano actor estadounidense nacido sordo que fundamentalmente ha tenido una carrera en el teatro. En este largometraje interpreta al padre -sordo- de la protagonista, Ruby (interpretado por Emilia Jones). Ella es el único miembro de una familia de sordos que sí puede oir y aunque trabaja ayudando a sus padres en el negocio familiar de la pesca, descubre, con 17 años, que le encanta cantar y quiere intentar formar parte del coro del instituto, pese a la oposición frontal de sus padres, que la necesitan para que traduzca en el habla al resto del mundo lo que ellos hablan en lengua de signos.

Su papel de sordo en Coda, los sonidos del silencio le ha servido para conseguir el Bafta y el premio del Sindicato de Actores a mejor actor de reparto. Y además de la nominación al Óscar, ha conseguido ser nominado a los Premios de la Crítica Cinematográfica, y a los Globos de Oro.

Recientemente, además, ha formado parte del reparto de la serie de Disney+ The Mandalorian, en la que interpreta a uno de los jinetes tusken, miembro de una tribu nómada del planeta Tatooine. Para la serie creó su propia lengua de signos de ficción con la que se entendían los tusken.

J.K. Simmons por Being the Ricardos

El ganador del Óscar a Mejor actor de reparto por su interpretación de Terence Fletcher en Whiplash, en 2014, vuelve a estar nominado en la misma categoría por la cinta protagonizada por Javier Bardem y Nicole Kidman, ambos nominados también en sus respectivas categorías. Aquel año consiguió todos los premios más importantes en la categoría de actor de reparto. Simmons es un veterano actor que ha trabajado mucho como actor de reparto. Entre otras, destaca en El club de las primeras esposas, Chacal, Las normas de la casa de la sidra, The Mexican, la saga Spider-Man o Juno.

En esta ocasión interpreta a William Frawley, un actor estadounidense que formaba parte del reparto de I love Lucy. Además de al Óscar, ha sido nominado al Premio de la Crítica Cinematográfica.

