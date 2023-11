Echar sal gorda en la lavadora: tu salud lo agradecerá

El poder de la sal como remedio casero para la lavadora / PEXELS

Ante la hiperproducción de productos de limpieza, pasamos horas en los pasillos del supermercado eligiendo el que más se adecúa a nosotros, las necesidades de nuestra ropa y las de la lavadora. Usualmente, estos productos suelen funcionar, pero no es un secreto que la cantidad de dinero que valen nos hagan pensar que no es relativo a su efecto.

Prueba a usar este remedio casero que involucra un condimento que todos tenemos en nuestra casa, y, si no quedas satisfecho con el resultado, siempre puedes volver a tus productos de confianza para mantener la colada limpia, suave y aromática.

Dale una oportunidad a este truco y ve a por tu paquete de sal gorda, ¡no te arrepentirás!

Sal gorda en la colada, ¿qué hace?

A todos nos ha pasado alguna vez que, al sacar la ropa de la lavadora, no la hemos notado lo suave que esperábamos. El tacto áspero en la ropa es uno de los más desagradables, y, si podemos combatirlo al momento, lo haremos con algún remedio casero que guardamos en nuestra mente o encontremos en la red.

Pon dos cucharadas soperas de sal gorda en el tambor antes de empezar a lavar la ropa. La sal tiene la capacidad de hacer el agua menos calcárea, lo que hace que actúe como un ablandador para la ropa, sin ser tan caro como uno.

Di adiós a los vaqueros de tela dura y difícil de lavar o a las toallas que se vuelven cada vez más ásperas lavado tras lavado.

Si no quieres poner una lavadora entera porque lo que buscas es poner un par de prendas en remojo para que recobren esa suavidad, basta con que llenes un recipiente grande con agua y sal y coloques dentro tu ropa.

Prueba este truco y descubre cómo la colada sale más suave que nunca. Si no te convence, siempre podrás dejar de usar el remedio, pero al menos no hará que te aferres a un producto que no te gusta y tienes que gastar. ¿Te animas a probarlo?