Descubre la cafetería de Madrid dónde podrás comer unas ricas tortitas esponjosas por menos de lo que crees

Gofres, churros con chocolate, palmeras, donuts, etc., son infinitas las opciones que hay de bollería y que puedes encontrar en cualquier cafetería. Sin embargo, no en todas se puede encontrar algo característico, que atrae a los clientes y no solo por su sabor, sino también por su increíble precio. Se trata de Sufu Cake, así se conoce esta cafetería japonesa situada en pleno centro de la capital, concretamente en la calle de Lope de Vega, 3. Se puede acceder fácilmente en transporte público utilizando la línea 1 hasta Antón Martín, más conocido por el Barrio de las Letras.

Su plato estrella son las tortitas soufflé, unos 'pancakes' típicos de la gastronomía nipona y que en Sufu Cake podrás encontrar por un precio asequible. Si eres adicto a este tipo de comidas, no te decepcionará.

Una cafetería con dulces japoneses

Sufu Cake es una cafetería, similar a los 'street food', cuya especialidad son los dulces, en concreto, las tortitas soufflé. Este dulce es elaborado con huevo, azúcar, harina y levadura. Su preparación no lleva más de diez minutos, pero saborearla, menos todavía, debido a su delicioso sabor. Se pueden combinar con distintos 'toppings', desde sirope de chocolate, de arce, de fresa, frambuesa, nata montada, incluso, se pueden agregar otros ingredientes como, queso o algún tipo de fruta.

La tortita soufflé normal con nata montada y sirope de arce tiene un coste de 5,90€. La tortita soufflé con yuzu, fruta japonesa similar a la naranja, con queso y frutos rojos, por 6,80€ o la tortita soufflé de almendras y chocolate por 6,80€ también.