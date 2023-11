Cómo hacer lentejas con chorizo: la receta que necesitan los más "torpes" en la cocina

Las lentejas son un alimento que han formado parte de la dieta del ser humano desde la antigüedad y hoy en día continúan siendo una legumbre fundamental para nuestro organismo. Sus beneficios son numerosos: aportan buenas dosis de proteínas, fibras y una gran variedad de minerales, son fáciles de cosechar y bastante económicas. Además, ofrecen un gran abanico de posibilidades para cocinar un menú completo y delicioso, pues combinan con la mayoría de alimentos.

Además, si cocinamos unas lentejas con chorizo y jamón, son una excelente opción. A pesar de todas estas bondades, a las lentejas les sigue un conocido refrán que no las deja en muy buen lugar: ‘Lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas’. Pero, con la siguiente receta sencilla, no habrá nadie capaz de dejarlas, porque están deliciosas.

Cómo hacer la receta de lentejas con chorizo

Lo primero que debemos hacer es comprar los ingredientes:

Lentejas

Jamón duro

Zanahorias

Cebolla

Dientes de ajo

Pimiento verde

Pimiento rojo

Patata mediana

Hoja de laurel

Pimentón dulce

Aceite y sal

Elaboración de las lentejas