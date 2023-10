Los errores más frecuentes a la hora de ordenar la comida en la despensa

Despensa / Karolina Grabowska - Pexels

Mantener un orden no sólo puede ahorrarnos espacio en nuestra despensa, sino también tiempo a la hora de encontrar la comida a simple vista, e incluso, nuestro bolsillo nos lo agradecerá, ya que no se desperdicia tanta comida.

El primer error, y el más común, es tener la despensa llena de comida que a saber en qué momento se va a cocinar y al final acaba pudriéndose o caducada en ese "cajón desastre". Para mantener la despensa organizada, Cristina Ferrer, creadora de contenido gastronómico y experta en la organización en la cocina, aconseja poner en marcha una auditoría. Una revisión profunda que nos permita limpiar y controlar el inventario de comida que hay en ese almacén lleno de víveres. "Cuatro veces al año", sostiene, es decir, una vez en cada estación del año.

Otro de los desaciertos que podemos cometer en el orden es la manera en la que se almacena y guarda la comida. Para enmendarlo, es recomendable el uso de cajas, si no se tiene una estantería habilitada para ello, y así, favorecer la división de cada comida según su tipología. "Porque lo que no se ve, no se come y se acaba estropeando".

Cristina Ferrer, creadora de contenido gastronómico en la presentación del informe elaborado por Too good to go sobre el desperdicio de alimentos. / Andrea San Martín

Y así suele suceder que una vez que se llega de la compra se guarda delante y lo de detrás se acaba acumulando, hasta caducarse.

Para evitarlo, es mejor poner el producto guardado en esa caja justo detrás de lo antiguo y así cada vez que abramos el cajón o la estantería podamos identificar rápidamente cuál es el paquete o el envase perecedero. De hecho, el método FIFO en contabilidad significa “primero en entrar, primero en salir”, lo mismo sucede en el orden de nuestra despensa.

Y si aún así, no es una solución práctica, Ferrer, recomienda el uso de etiquetas o pegatinas de colores para reconocer cada producto. Por ejemplo, una etiqueta de color amarillo para identificar la pasta, los cereales, el arroz o la quinoa.