Fans de Taylor Swift se ponen pañales para asistir a sus conciertos: "No me arrepiento, así no me perdí nada"

La archiconocida artista Taylor Swift pasará por España la semana que viene como parte de su gira The Eras Tour y dejará una huella imborrable entre sus fans y un gran impacto en las infraestructuras de Madrid. Habrá dos conciertos, los días 29 y el 30 de mayo, ambos en el escenario que se instalará en el estadio Santiago Bernabéu. Cerca de 65.000 personas se congregarán en cada una de las fechas para ver a la que ha sido la cantante más escuchada en todo el planeta en 2023, según los datos de iTunes y Spotify.

La pasión por esta artista estadounidense une a miles de fans en todo el mundo que se comunican a través de las redes sociales y que llevan a cabo iniciativas como, por ejemplo, crear pulseras temáticas con los nombres de sus canciones favoritas para intercambiárselas con otros espectadores en los conciertos. La fiebre por la música de Taylor Swift llegó incluso a los cines, en los que se emitió el pasado otoño una película que recogía grandes momentos de su gira y que fue un auténtico éxito de taquilla.

Para estos dos eventos que tendrán lugar en Madrid próximamente, se van a desplazar miles de personas desde otras provincias del país. Asimismo, muchas personas españolas que han comprado entradas para los conciertos de otras ciudades europeas han contado sus experiencias. Una usuaria de TikTok @eirascheper, ha publicado un vídeo que se ha viralizado por su curiosa confesión: ha admitido haber utilizado un pañal para acudir al concierto e incluso, lo ha decorado para combinarlo con su atuendo.

Esta fan no ha sido la única, muchos otros fans también lo han llevado puesto para no perder su puesto en la cola kilométrica que rodea los estadios en los que se organizan los espectáculos desde algunos días u horas antes de cada espectáculo. En esta fila, los aficionados esperan por orden de llegada para tener el mejor hueco posible una vez que accedan al recinto, solamente en el caso de las entradas de pista, puesto que en las de grada las butacas están numeradas y previamente asignadas.

Además, una vez dentro del recinto, dada la magnitud de estos eventos tan multitudinarios, desde la pista puede resultar difícil moverse y nadie quiere perder su sitio. Los conciertos de esta gira de Taylor Swift alcanzan una duración de unas cuatro horas y media. La actuación del telonero, que en el caso de Madrid correrá a cargo del grupo estadounidense Paramore, dura cerca de cuarenta minutos. Después, hay una pausa y a continuación, tres horas y media de una Taylor Swift que lo da todo con un repertorio muy amplio. A ello se le suma la entrada al estadio con tiempo de antelación por parte de los espectadores.

Como explica la joven en los vídeos de su perfil, ella ya acudió con pañal a un concierto anterior al comprobar cómo, al volver del baño, otros fans se mostraban reticentes a dejarla pasar. También hay quienes señalan el largo tiempo de espera en los servicios. "No me arrepiento, así no me perdí nada", la apoyaba en los comentarios de la publicación otra seguidora, que afirmaba haber hecho lo mismo. "Pues es una buena idea, di que sí, hay que ser prácticas", opinaba otra.

También ha habido quien ha mostrado su perplejidad y quien se lo ha tomado con humor: "Un saludo a la tía abuela de mi amiga Ainhoa que nos dejaba los suyos para nuestros conciertos", bromeaba una usuaria en TikTok.

Y en el otro lado, no han faltado numerosas críticas: "A mí lo del pañal me pareció bien, pero lo de customizar ya se me hace un poco excesivo y lo de combinarlo con el look...", expresaba otra seguidora. "Estas cosas no me parecen normales", han coincidido muchos otros, que han señalado que les parece muy desagradable e incómodo. Asimismo, no han faltado las personas que han resaltado que dejarse puesto durante varias horas un pañal húmedo puede ser una fuente de infección.