Laura Escanes enamorada de nuevo: todos los detalles sobre la pareja sorpresa de la primavera

La influencer catalana Laura Escanes siempre lo ha tenido claro en los aspectos amorosos. Comenzó una relación con el presentador Risto Mejide en el año 2015 pero una serie de problemas entre ambos desencadenó una trágica ruptura en el año 2022. Aunque no todo fue malo, ya que la joven dio luz a su hija Roma. Ese mismo año desveló a sus seguidores a través de las redes sociales la relación que mantenía con el cantante Álvaro de Luna, quien compuso para ella la famosa canción 'Todo Contigo'. Sin embargo, un año más tarde ambos comunicaron que no seguían juntos, esto hizo que el cantante se inspirara de nuevo en crear otra canción, pero esta vez no tan romántica.

Laura Escanes no ha vuelto a tener nada serio con nadie más o al menos eso se creía hasta ahora, ya que han salido a la luz varias imágenes y vídeos de la influencer acompañada de un joven y se piensa que podría estar de nuevo enamorada.

¿Quién es la nueva pareja de Laura Escanes?

Influencer y catalán, dos aspectos que encajan a la perfección con ella y que podría dar frutos en un futuro y que tal y como dice el refrán "a la tercera va la vencida". Se trata de Pau Joanmiquel, un joven influencer de 25 años. Tal y como ha desvelado Socialité, pueden estar en la fase inicial de la relación. Han publicado imagenes y vídeos juntos cocinando en ropa interior, un gesto que hace saltar las alarmas y pensar que hay algo más que una simple amistad.

En uno de sus vídeos, Pau reveló que el nombre de Laura le parecía precioso y que le gustan las morenas de ojos claros, definiendo indirectamente a Laura Escanes. Podríamos estar ante la nueva pareja de la primavera.