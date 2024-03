Los 10 anuncios más creativos de las marcas que jamás hayas visto

Las campañas de marketing y los anuncios están creados con el objetivo de que perduren en el tiempo y provoquen sensaciones entre las personas. Una de las campañas más influyentes en estos últimos días, ha sido la que ha hecho multiópticas para concienciar sobre el tiempo que los niños pasan bajo las pantallas. Una auténtica campaña de marketing que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales después de que se inventaran una nueva profesión en la que eran personas las que paseaban a niños con correa. Horas más tarde salía a la luz que era una campaña de concienciación hacia los padres.

A raíz de ahí, nos hemos podido acordar de diferentes anuncios creativos de los que nos acordamos. Un usuario en 'X', la antigua cuenta de Twitter, ha expuesto los 10 anuncios más creativos de la historia.

Estos son los anuncios más creativos de la historia

1. Anuncio de Mc'Donalds

Este anuncio lo lanzó Mc'Donalds por el día del Padre y es que esa hamburguesa de la que solo vemos la mitad, hace referencia a la cabeza de los padres. Esa cabeza sin pelos característica de nuestra figura paterna y que hace que nos acordemos de esta campaña de Mc'Donalds.

2. Anuncio de Volvo

Este anuncio de Volvo en el que se pudo recaudar aproximadamente 140 millones de dólares.

3. Campaña de KitKat

Esta campaña de KitKat en la que hacen referencia a hacer un 'break' -un parón, un descanso- y te ofrecen un banco en forma de barras de KitKat para que puedas descansar.

4. Anuncio de BIC

En este anuncio se puede observar la simplicidad de un producto. BIC en este anuncio hace referencia al paso de los años y como es un producto perecedero que no ha necesitado ningún tipo de evolución después de casi 60 años ofreciendo el producto.

5. Campaña de New Balance

Esta campaña de la marca de zapatillas New Balance, demuestra la versatilidad de sus productos y la diferencia de 'estilos' en cada país. Hacen referencia a que el Londres estas zapatillas son usadas por supermodelos, mientras que en Ohio, Estados Unidos, estas zapatillas son usadas por padres.

6. Campaña de Jeep

7. Campaña de Durex

Esta gran campaña de la marca de profilácticos Durex, en la que exponen el precio de esta 'sillita' para bebés junto con el precio. Hace referencia a lo que te puedes gastar evitando un embarazo no buscado por no usar los profilácticos VS lo que podrías llegar a pagar por una sillita de bebés.

8. Anuncio de Dentistry Group

Este anuncio de Dentristy se puede observar a tres personas. Seguro que aunque te hayas fijado en que al padre le falta un diente, no te has dado cuenta de que también le falta una ceja. Esto hace que Dentistry haga que se tome conciencia de la importancia de tener los dientes bien, mientras que si te falta una ceja no tiene tanta importancia.

9. Anuncio de Fiat

La marca de coche Fiat para promocionar uno de sus nuevos coches hizo este anuncio tan peculiar, para demostrar que pese a que parezca un coche de juguete, es real y no se rompe. Como dice la famosa frase, "pequeño, pero matón". Se ve como personas golpean el coche y este queda intacto, de esta forma Fiat estaría reconociendo que el coche es resistente aunque este no lo parezca.

10. Anuncio de Coca Cola

Siempre hemos sabido que entre Coca Cola y Pepsi hay una rivalidad neta. Mientras que Coca Cola siempre se corona como la más consumida y la más reconocida, Pepsi es su gran rival y la que siempre está ahí para demostrar que también es consumida y su gran competidor. Por ello hicieron un anuncio en el que se podía ver una lata de Pepsi con una capa de superhéroe.