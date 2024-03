Sonsoles Ónega al límite: "No me he arrepentido nunca de traer a nadie excepto a usted"

No es la primera vez que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles Ónega, se ha mostrado crítica ante los casos de violencia de género que se han vivido en los últimos días en el país, sobre todo en Ceuta, donde un total de 37 funcionarios han cambiado de sexo para evitar ser juzgados como hombres y poder 'disfrutar' de unas supuestas ventajas. Valeria Vegas, escritora y periodista, ha acudido al programa para debatir sobre la ley, junto a Francisca Javier, trans que cambió de género, pero no de aspecto, lo que ha provocado una lluvia de críticas.

¿Qué ha pasado en 'Y ahora Sonsoles'?

Valeria Vegas, persona trans, ha desatado una polémica en el programa de Sonsoles alegando que todo esto le parece un escándalo. Al mismo, ha acudido Paula, madre de un joven de 23 años que ha hecho la transición de mujer a hombre, apoyando a la periodista: "A mi no me importó que (su hijo) quisiera cambiarse género". A lo que Francisca Javier, exmilitar y ex guardia civil, mujer soldado que ha cambiado su género, pero no su aspecto y afirma ser transgénero, no ha dudado dos veces en criticar la ley de violencia de género:

"140.000 mujeres que el año pasado dijeron que habían sido maltratadas y no es verdad"

Sonsoles no ha podido controlar su ira respondiéndole: "Nunca me he arrepentido de llevar a alguien al programa, pero a usted sí y que personas como usted perjudican a gente que está sufriendo". La presentadora ha terminado el debate alegando que "ustedes se están riendo de gente que necesita la ley trans".