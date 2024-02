Estos son los países de Europa más baratos para esquiar

Entre los principales motivos para no hacer deporte o no practicarlo con mayor frecuencia está el motivo económico. Hablamos de un 5,8%, según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2022 realizada por el INE por encargo del Ministerio de Cultura y Deporte. Y es que no todos los deportes son aptos para todos los bolsillos.

Aunque es cierto que sigue habiendo estaciones, áreas y destinos todavía muy elitistas, actualmente esquiar lo practican personas de diferentes estratos sociales. El equipo de Picodi.com realizó un estudio sobre los precios de los centros de esquí más populares durante la temporada alta. En el análisis se ha comprobado y comparado los precios de los forfaits de esquí en algunos países de Europa.

El precio más favorable para un viaje de dos días de esquí se puede encontrar en Portugal, donde un forfait cuesta 45 euros. Sin embargo, es importante destacar que en este país solo hay una estación de esquí llamada Serra de Estrela. En la clasificación le sigue Ucrania, con un precio promedio de 50 euros por un forfait de dos días y Bulgaria con un acceso de dos días a sus estaciones de esquí por 58 euros.

Mientras que, España se ubicó en el decimocuarto lugar en este ranking, ya que el precio promedio del forfait de dos días en los centros de esquí más populares de España es de 100 euros, en el otro extremo de la clasificación está Suiza: en las localidades alpinas de allí, el forfait de dos días tiene un valor promedio de 160 euros. También el precio es más elevado en otros países alpinos, como en Austria (135 euros) e Italia (122 euros).

Clasificación completa: