Todo lo que debes tener en cuenta para tirar petardos sin correr peligro esta Navidad

Bengalas, petardos, fuegos artificiales, tracas, silba-boom, truenos, artículos voladores, bombas de humo, baterías, bombetas infantiles, cohetes. La lista de posibilidades es larguísima. Luces, humo y ruido en las explosiones controladas que tanta adrenalina generan en los amantes de la pirotecnia.

Sin embargo, cabe destacar que cada año, se producen muchos accidentes con estos productos en fiestas como las Fallas valencianas, los correfocs catalanes o las celebraciones de Nochevieja. Para evitarlo, los vendedores de artículos pirotécnicos recuerdan cuáles son las medidas de seguridad necesarias para evitar el peligro al tirar petardos.

Consejos para lanzar petardos con precaución

Los profesionales de la empresa Pyro Shopping, de Petardos Pinto, han elaborado una lista de recomendaciones de seguridad para manipular artículos de pirotecnia. Sigue estos ocho consejos para quedar fuera de peligro si personas de tu alrededor o tú tiráis petardos esta Navidad:

Primero, hay que leer y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante en la etiqueta del producto

proporcionadas por el fabricante del producto No permitir que los niños toquen, lleven o lancen artículos pirotécnicos sin supervisión de una persona adulta

que los toquen, lleven o lancen artículos pirotécnicos sin No guardar los petardos en los bolsillos

los petardos No colocar la cara ni otras partes del cuerpo sobre un producto de pirotecnia

sobre un producto de pirotecnia Encender la mecha por el extremo para contar con tiempo suficiente para alejarse

para contar con tiempo suficiente para alejarse Lanzar los cohetes en vertical, nunca contra vehículos, edificios, personas, animales , ni cualquier otra superficie, mucho menos si es inflamable o susceptible de explotar

, ni cualquier otra superficie, mucho menos si es o susceptible de explotar No colocar petardos dentro de botellas o frascos de ningún tipo, ya que, al explotar, la metralla puede salir disparada incontroladamente

petardos o frascos de ningún tipo, ya que, al explotar, la metralla puede salir disparada incontroladamente No vaciar ni manipular el contenido de los productos pirotécnicos.

Además, antes de lanzar un artículo pirotécnico hay que asegurarse de tener espacio suficiente para alejarse correctamente y sin personas alrededor. Asimismo, se deben cuidar los ojos ante el contacto con el humo o el polvo generado por la pirotecnia, puedes consultar estos consejos de oftalmólogos para protegerse de los petardos.

Por último, hay que recordar que algunos animales, como los perros, sufren enormemente ante sonidos estridentes. Se asustan y les produce estrés. Por ello, si en tu casa reside un compañero canino, trata de protegerlo durante estas fiestas (pincha aquí si quieres leer varios consejos para calmar a tu perro ante el ruido de petardos) y, por supuesto, no lances artículos pirotécnicos en su presencia ni en un radio espacial en el que sea capaz de escuchar su ruido. Por otra parte, por muchas ganas que tengas de que tu pequeño amigo te acompañe, no es aconsejable que estos canes estén en las calles en estos días señalados. Así no se angustiarán con los petardos ni correrán otros posibles peligros que pueden suceder en espacios con multitudes.