La cafetería de Barcelona más famosa de TikTok donde todo es lila

Un postre lila de L’Ube Kape / INSTAGRAM

2 Se lee en minutos Abel Cobos



En esta cafetería, todo es tan lila que pensarás que te has colado en una manifestación del 8M. Pero no, L’Ube Kape (Diputació, 191) no es el epicentro del feminismo de Barcelona. Que el violeta se repita tanto entre sus paredes tiene una explicación mucho menos política: están especializados en ube, un tubérculo morado originario de Filipinas, parecido al boniato (aunque mucho más dulce) y cuyo uso en repostería da como resultado postres de este vivo color.

El Ube lleva siendo tendencia desde 2020. Con el ‘boom’ repostero de la pandemia (qué lejos queda, ¿eh?), muchos internautas se lazaron a buscar las recetas más raras que había por la red. Así llegaron hasta los pasteles con ube, dulces morados sin necesidad de colorantes artificiales. Instagram y TikTok se llenaron de este tipo de pasteles, cuyos colores vivos los convertían en un imán de ‘views’ y ‘likes’.

Noticias relacionadas

Aún así, para muchos barceloneses, la repostería violeta era algo que se limitaba a las pantallas. No es fácil de encontrar ube en supermercados y, en caso de encontrarlo, no todos tienen las habilidades culinarias de la prima repostera de Rosalía. Por eso, a medida que los dulces con ube se popularizaban digitalmente, iba apareciendo esporádicamente en cartas de cafeterías de Barcelona. Así hasta que, en 2023, siguiendo la estela de otras metrópolis urbanas como Nueva York, Tokyo, Londres o Hong Kong, abrió en Barcelona L’Ube Kape una cafetería especializada aunque no limitada al ube y su característico color violeta, que sirven en forma de pasteles, postres, tés y bebidas.

Obviamente, la cafetería es un punto de peregrinación para ‘influencers’ y ‘tiktokers’ que quieren sumarse al carro de esta moda. Hay vídeos grabados aquí que superan las 100 mil visitas. Se ha convertido en un ritual obligatorio: antes de darle un bocado a tu pastel, toca llenarlo de más ‘flashes’ que Leonor en el día de la jura de la Constitución. Éxito en tus ‘stories’ y TikTok garantizado.