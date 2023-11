Gimnasia cerebral: una experta desvela las diez canciones más alegres para estimular tus redes neuronales

Laura Ibarra, experta en tratamiento del trauma / Redes

Las redes sociales son un escaparate para muchos usuarios que comparten su talento, conocimiento o experiencia en algún campo concreto, con el fin de transmitirlo a sus seguidores y labrarse un hueco en la industria de la creación de contenido. Desde cocina o alimentación, hasta deporte o moda, pasando por salud mental y gestión emocional, como es el caso de Laura Ibarra más conocida como @iamlauraibarra en redes sociales, que se define como experta en tratamiento del trauma con programación neurolingüística.

La creadora de contenido se dedica a dar tips o consejos para estimular tu mente con emociones positivas y cambiar algunos hábitos saludabales para nuestro cerebro, especialmente si atravesamos un momento delicado en lo que a salud mental se refiere. Y es que, según esta experta en coaching emocional y gestión del trauma, ha compartido una serie de publicaciones virales sobre las diez canciones más alegres según el neurocientífico holandés Jacob Jolif de la universidad de Grononge, con las que estimularás la alegría en tu cerebro.

La gimnasia cerebral para ser feliz

Noticias relacionadas

Denominada como "gimnasia cerebral", la lista de las diez canciones catalogadas como más alegres, que Laura Ibarra ha compartido en su perfil de Instagram, servirán según ella dice, para "estimular tus redes neuronales y practicar la alegría como un deporte mental, ya que hay muchas cosas que pueden llevanros o nos llevan a emociones negativas. Te invito a que me acompañes a practicarla y uses la gimnasia cerebral para potenciar los estados, además de sumar atención y concentración", señala la creadora de contenido.

De entre las diez canciones consideradas más alegres, se encuentran 'Walking on sunshine' o 'I will survive', que acompañadas de los pasos y movimientos que la usuaria comparte, harán estimular a tu cerebro y conseguirás alcanzar la alegría a través de la concentración y atención. Una lista de diez canciones, con diez bailes diferentes, que buscan estimular las emociones positivas y hacer de la gimnasia cerebral un hábito para aquellas personas que no atraviesan un buen momento en lo que a salud mental se refiere.