Esta es la manera de comprobar si hay una plaga de chinches en mi casa: todo lo que debes hacer

Los remedios caseros son los más buscados, siempre por ser los más fiables y los que hay más a mano en caso. Utilizar productos y trucos caseros para la limpieza del hogar es una excelente manera de ahorrar dinero y obtener grandes resultados. Siempre hay una manera de crear un ambientador de forma natural, evitar los malos olores sin tener que abrir las ventanas de par en par, cómo hacer que el suelo quede completamente limpio, que el moho de las paredes desaparezca o saber que partes del hogar se nos olvida limpiar con frecuencia y es importante mantener cuidada.

Sin embargo, muchas veces no se trata de la mera limpieza de los muebles o trucos caseros para mantener en perfecto estado algún rincón en específico de nuestro hogar. Las plagas aparecen cuando menos lo esperamos y suponen un dolor de cabeza para los habitantes de la casa, pues deshacerse de ellas es complicado. Sin embargo, cuanto antes atajemos el problema, menores serán las consecuencias, pues las hembras ponen una media de 4 huevos al día, y tardan menos de 10 días en alcanzar la etapa adulta.

Lo que debes hacer si crees tener chinches en la cama

Lo primero que debemos conocer es la apariencia de este parásito, con forma ovalada y color rojizo, estos insectos de 4 o 6 milímetros son una de las plagas más molestas. Si tenemos alguna picadura en el cuerpo, debemos asegurarnos que no se trata de un chinche, que tienden a alimentarse por la noche. Las picaduras suelen congregarse en pequeños racimos, y los chinches desprenden un hedor desagradable si la plaga es grande. Además, su tendencia a ocupar la cama, permite encontrar restos de piel, pues la mudan después de comer.

El lugar preferido de los chinches es el cabecero de la cama, por lo que deberás revisar primero este lugar y después de retirar el colchón, continúa revisando con una linterna cada parte de la cama. Si presientes que hay chinches en tu cama y no logras encontrarlos, el truco definitivo es dar la vuelta al colchón y presionar con calor para que así salgan a la superficie en caso de que estén, pues este insecto no resiste el calor. Sea como sea, ante la duda es recomendable contactar con un experto para valorar el caso en particular.