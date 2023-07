No pises las cucarachas: tiene una explicación y no es por higiene

El verano es la época favorita de muchas personas. Probablemente de la mayoría, aunque también los hay que prefieren el invierno. Sin embargo, sí hay un grupo de seres que prefieren el verano: los insectos. Con el calor proliferan más y las plagas pueden a ser realmente molestas.

Las picaduras de los mosquitos, la pesadez de las moscas o el revoloteo de las avispas son algunas de las partes negativas del buen tiempo. Sin embargo, los que más animadversión sienten hacia los bichos comparten enemigo número uno: las cucarachas. Estas se pasean por las casas y este agosto se espera una cantidad inusual de plagas, así que debemos conocer los mejores consejos.

Nunca pises una cucaracha: estos son los motivos

Cuando aparece uno de estos molestos insectos por nuestra casa hay dos reacciones muy habituales: que cunda el pánico o pisarla inmediatamente. Sin embargo, debemos avisarte de que esto último no es nada recomendable. No por un tema de sensibilidad con los animales sino por salud.

El motivo son las bacterias que porta la cucaracha. Si las pisas pueden esparcirse por tu casa, lo que tiene efectos nocivos. Entre otras patologías, estos microorganismos pueden causar estafilococos, estreptococos o salmonella si las ingerimos. Bien porque de alguna forma llegan a nuestra comida o bien porque respiramos el aire. También

Todavía más cuidado debes tener si en tu casa hay bebés o mascotas, pues podrían llegar a lamer el suelo y las probabilidades de que las bacterias lleguen a sus organismos se incrementarían. En definitiva, un efecto muy negativo para su salud. Y eso no es todo, ya que inhalarlas puede causar alergia y asma.

Los huevos de las cucarachas: ¿verdad o mito?

Es muy posible que al entrar en este artículo hayas pensado que la razón de no pisarlas es que los huevos pueden quedarse pegados a tu zapato. Esta creencia tiene más de mito que de verdad: lo normal es que no sobrevivan al pisotón y si lo hacen no tendrán el calor de su madre para nacer. Así que puedes descartar esta leyenda urbana.

Lo que no debes descartar nunca es el otro motivo. Si pisas una cucaracha, aunque no sea lo recomendable, limpia bien el suelo. No solo basta con barrer el cadáver: utiliza algún producto de limpieza. De este modo evitarás que esas bacterias se esparzan y te den un disgusto. Y a ser posible no las dejes mucho tiempo en tu cubo de la basura, pues las cucarachas son canívales y el olor las atraerá.

Otras formas de matarlas: insecticida... o llamar a profesionales

El método más efectivo para acabar con las cucarachas es tener siempre a mano un spray insecticida. Sin embargo, algunos no son lo suficientemente fuertes como para matarlas o necesitas emplear una gran cantidad que acaba siendo igualmente mala para nuestra salud. Por eso mismo debes asegurarte de que dispones del producto correcto.

Si no dejan de aparecer te aconsejamos que no tengas miedo en contactar con un profesional. Un exterminador puede acabar con las cucarachas de tu casa y ahorrarte tanto el mal trago de encontrártelas como los efectos adversos para tu salud.

