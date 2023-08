¿Has sufrido un retraso en tu vuelo y viajabas con tu bebé? Ambos podréis cobrar la indemnización

Si el pasajero viaja en avión y el vuelo sufre un retraso de cinco horas o más, y decide no viajar, tendrá derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser, según indica la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y es que también sucede con los pequeños de la casa.

Por lo que los bebés menores de 2 años aunque no tengan que pagar el billete de avión, sí que tienen derecho a una indemnización por retraso en el vuelo. Viene a raíz de una sentencia de un juzgado de Bilbao ha dictaminado que un bebé, libre del pago del vuelo y que viajó sin asiento asignado, es sujeto de indemnización como el resto de personas de su familia, debido al retraso del vuelo de regreso desde Lisboa al aeropuerto de Bilbao. Le ha dado la razón a los turistas que tuvieron una demora en su vuelo.

Además, según ha avanzado el bufete de abogados especialistas en reclamaciones de vuelos, bancarias y de accidentes Erreklamatu, los menores de dos años están eximidos de pagar los vuelos. De hecho, viajan sin asiento asignado y habitualmente se sientan en la misma plaza que sus padres o tutores legales.

El pasado 4 de junio de 2022, una familia vizcaína sufrió un retraso de cinco horas en el vuelo que contrataron con la principal aerolínea de Portugal, Tap Air Portugal, para desplazarse de Lisboa a Bilbao. Viajaban el matrimonio y sus dos hijos menores de edad. Uno de ellos era menor de dos años, por lo que no tenía plaza asignada en el avión.

Los padres reclamaron a la compañía aérea por el retraso causado una compensación económica correspondiente a 250 euros por persona, además del abono de unos gastos que tuvieron que asumir debido a la causa de la incidencia que ascendían a un total de 1.026,56 euros, según avanza el bufete de abogados que gestiona el caso.

Tap Air Portugal contestó a la demanda aceptándola parcialmente, y propuso una compensación de 769,30 euros. La compañía alegaba que el bebé no pagó billete ni ocupaba un asiento en el vuelo, por lo que no tendría derecho a compensación por el retraso.

No obstante, en una reciente sentencia, el Juzgado de Primera Instancia Nº 12 de Bilbao ha accedido a la demanda de ERREKLAMATU y ha resuelto condenar a la compañía a abonar la totalidad de la cantidad solicitada.

