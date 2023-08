Llaves de un hogar / Pexels

Airbnb es una de las plataformas más conocidas a la hora de alquilar una vivienda y disfrutar de tus vacaciones. Aunque los anfitriones tienen que lidiar con una situación de cara a sus clientes y al comportamiento de estos. Ya son varios de los dueños de las casas de alquiler que alquilan la vivienda a desconocidos, y a cuando acaba su fin de estancia, estos le dejan la propiedad en unas condiciones desastrosas. Este es el caso de un anfitrión que ha denunciado a través de redes sociales que el huésped le ha dejado el piso sucio.

Una de las ventajas de alquilar una casa es que puedes sentirte casi igual de cómodo que en tu hogar, ya que puedes hacer todas las actividades posibles dentro de tu casa en vez de salir fuera a hacerlo. Aunque la única condición que debes hacer a la hora de salir de esta viviendo que alquilas, es dejarla exactamente igual de como te la has encontrado. Pero esto, no lo hacen todos los huéspedes.

Polémica en redes

El protagonista de la historia ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen de como sus inquilinos han dejado su vivienda turística con todos los platos sin fregar, el suelo sucio y restos de comida en la encimera. El anfitrión en la publicación ha dejado claro: "Así nos han devuelto hoy una vivienda turística" donde ha publicado varias fotos de la pila de vasos, platos y latas en el fregadero.

Después de ver el estado en el que se dejó la vivienda, el anfitrión le pidió explicaciones al huésped: "Dice que no ve ningún problema, que para eso paga un servicio de limpieza", cuenta el propio anfitrión. Esta situación ha creado controversia en Twitter, ya que los inquilinos no entendían por qué tenían que dejar la casa "supuestamente" limpia si habían pagado un complemento de limpieza. Por lo tanto, el usuario preguntó: "¿Si te tienen que devolver la casa limpia para qué cobra Airbnb un cargo por limpieza?" a lo que el anfitrión respondió que "el cargo por limpieza no lo cobra Airbnb, lo cobra el anfitrión, pero incluye principalmente cambio y lavandería de sábanas y toallas, limpieza del polvo y del baño y cocina, barrido y fregado".