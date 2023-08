¿Tu gato le tiene miedo o no le tiene miedo al aspirador? Esta es la razón

Pexels

2 Se lee en minutos D. M.



Siempre se ha dicho que si queremos un animal cariñoso y sociable lo mejor es que optemos por un perro, pero los gatos también pueden serlo y de hecho cada vez lo son más.

Parece que con el tiempo, muchos de ellos se han convertido en animales muy afectuosos y que viven con otras mascotas sin problemas, algo que tiene una explicación científica y que está relacionado con la forma en la que interaccionamos con ellos.

El periodo de socialización es la clave

Como ocurre con los perros, los gatos pasan por un periodo que se denomina “de socialización” en el que se desarrollan las conexiones cerebrales y que va desde las dos a las nueve semanas, tal como nos explica Mireia Berenguer, una especialista en conducta felina.

Pasar la aspiradora

Los gatos se acostumbrarán a los objetos ruidosos de la casa, si se los exponemos de manera paulatina. En casa puede asustar a un gato al tratarse de algo "incomprensible".

Si hay en tu casa una habitación donde el gato puede quedarse durante la limpieza será estupendo.

Digamos que el gato tiene su "zona segura", donde le gusta esconderse cuando hay muchas personas en la casa o una tormenta, eso sería la elección perfecta durante el tiempo de aspiración.

Hoy en día, se puede encontrar modernas aspiradoras con un funcionamiento mucho más silencioso.

Muchos gatos tienen miedo en particular del tubo de la aspiradora, tal vez a partir de experiencias pasadas. Evita usar el tubo conectado cuando tu gato este alrededor. Por encima de todo, evita tratar de limpiar el sofá cuando están durmiendo en él. Es difícil entender por qué la mayoría de los gatos odian la aspiradora, por lo que en lugar de tratar de aliviar el miedo, es mucho más fácil evitar la aspiradora junto a ellos de una manera que no asuste. No importa cuál es tu estrategia para proteger el gato de la aspiradora, mantenla calma y evita asustar a tu gato aún más.

La razón por la que le da miedo el aspirador

Cuentan con un muy buen oído, que les ayuda a cazar su alimento en la vida salvaje y que dentro del hogar los ayuda a alertar sobre algún tipo de peligro. Este es uno de los principales motivos por el que huye de la aspiradora, pero hay otro aún más importante. El gato en realidad teme a este ruido y al tubo blando de la aspiradora, pues les recuerda a las serpientes. Para poder hacer el aseo sin causarle un paro cardíaco a nuestra mascota, debes tratar de acostumbrarlo poco a poco a los objetos ruidosos del hogar, pues al exponerlos de manera paulatina poco a poco se irán acoplando.