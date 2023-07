Este es el mejor jamón de España según 'The Times': embalsamado y 100% de bellota

El jamón ibérico, un tesoro de la gastronomía española, es uno de los productos de carne más apreciados y reconocidos en todo el mundo. De hecho, según la prestigiosa web TasteAtlas, se trata del mejor producto de carne del mundo, destacando su calidad y sabor incomparables.

De hecho, los tres primeros puestos del ranking de 100 productos cárnicos elaborado por esta enciclopedia online del sabor están copados por variedades de jamón serrano: el primer puesto lo ocupa el jamón ibérico 100% de bellota, el segundo puesto es para el jamón ibérico de bellota y cierra el podio el jamón ibérico.

Esta distinción es un reconocimiento a la calidad excepcional de este delicioso jamón curado, elaborado con patas traseras de cerdos blancos o ibéricos, criados en libertad en las montañas de España.

Jamón 100% de bellota

No tienes que ser un catador gourmet, para reconocer un buen jamón de uno más normalito y no solo hablando de precios, si no por su sabor. El periódico británico The Times, por su parte ya ha decidido cual es el mejor jamón del mundo. El jamón 100% de bellota ibérico de la marca Cinco Jotas. Y es que el valorado jamón lo puedes comprar por 29,90 euros, ya loncheado y en El Corte Inglés.

Este jamón 100% de bellota viene presentrado en un paquee de 80 gr y ha sido calificado como el mejor del mundo. The Times lo ha anunciado despues de viajar hasta Jabugo para conocer los secretos de cómo se elaboraba este delicioso jamón, el cuál, no les dejo indiferentes.

Cinco Jotas, es conocida a nivel nacional. Se caracteriza por su cuidada elaboración del jamón. Comenzando por la crianza de cerdo de pura raza en el campo, el embalsamieno en aceite de la pata y finalmente el tiempo de maduración natural que puede durar hasta tres años.