¿Te están cancelando pedidos del Zara en rebajas?: esta es la razón

Zara es una de las tiendas favoritas de todos los amantes de las compras y la moda. Desde que han empezado las rebajas, los consumidores están aprovechando para comprar nuevas prendas para renovar su armario con la llegada del verano. En las principales tiendas de moda encontramos descuentos de hasta el 70%. Entre todas las tiendas de éxito, por supuesto, se encuentra el Zara, que es una de las tiendas por excelente en la temporada de rebajas. Sin embargo, parece que en esta campaña de verano 2023 los clientes están a favor de una cosa: son muchos los pedidos los que están siendo cancelados.

El mensaje sobre tu pedido cancelado

Si eres uno de los compradores a los que les ha pasado esto, te aparecerá: "Actualización sobre tu pedido: ¡Lo sentimos! Finalmente nos ha sido imposible preparar los artículos que has pedido, ya que se encuentran agotados en la tienda que has escogido. Por ello, hemos tenido que cancelar tu compra. De nuevo, nos disculpamos y si tienes otra consulta, no dudes en contactarnos". Pero, la pregunta es: ¿por qué es tan frecuente esta tendencia?

Pero la mujer que más sabe de Zara del mundo ha querido dejar claro la explicación de esto. Tal y como ha explicado en un video de su perfil de Instagram: "La razón es simple: desde hace tiempo buena parte de los pedidos online se derivan a tienda al stock denominado 'escaparate virtual', es decir donde se puede comprar de manera online. En cuanto al pedido, puede ser cancelado cuando seleccionamos distintas prendas que aparecen disponibles tanto en la aplicación de Zara como en la tienda online. Al añadirlas al pedido pueden pasar dos cosas, tal y como explica la mujer:

Que la prenda se haya sacado a la venta por error

Que la prenda esté defectuosa (rota o con taras)

Por estos dos motivos son por los que tu pedido será cancelado. Dichas cancelaciones de compras están generando muchas quejas entre los clientes de la tienda, pero desde Inditex recomiendan ponerse en contacto con ellos si quieren realizar otra consulta, o incluso la anulación de compra.