Una usuaria de Instagram confiesa una novedad de Zara: "Me lo comunicó una trabajadora de la tienda"

Las rebajas de verano en el sector textil están a punto de llegar a los escaparates como una realidad que deja para los nostálgicos la mítica fecha inicial del 1 de julio, en coincidencia con el cambio de solsticio y con menor fuste en las ofertas y en los precios que en años anteriores por el incremento de costes en el sector.

Lo que cuesta producir cada prenda o artículo en 2023 a cada marca o cadena (Zara, Mango, H&M, El Corte Inglés...) se ha disparado por el incremento de los precios de la energía, del transporte, de la materia prima y de los salarios. Todo ello, unido al menor poder adquisitivo de los consumidores, configura un panorama de incertidumbre para la gran campaña de rebajas que se presenta.

Zara y su nuevo modelo de ventas

Zara no ha parado de innovar en su estrategia de negocio y de incluir novedades que no dejan diferentes. Las últimas novedades de Zara como la de incluir prendas con un abanico amplio de tallas, confirmar la llegada a España de la plataforma de venta de segunda mano o de eliminar las alarmas duras de las prendas, no son las únicas novedades.

Ahora, además, van a añadir otro día semanal en el que entrará ropa nueva a sus tiendas y web.

Cuadno llegarán las novedades de Zara

El diablo viste de Zara, es una cuenta de Instagram que cuenta con más de 250.000 seguidores y está especializada en contenido de las firmas de Inditex y otras 'low cost'. Una cuenta que lelva casi 15 años y que se las sabe todas de trucos y novedades de la marca.

La firma de moda de origen español repone mercancía, de momento, dos días a la semana: los lunes y los jueves. Estos dos días también son los que podemos encontrar, por tanto, las novedades de la firma, tanto en los establecimientos físicos como en la tienda online.

La titular de la cuenta de Instagram de El diablo viste de Zara, ha hablado con MJujer.es y les ha confesado la novedad de Zara. "Los lunes y jueves son los días de novedades de Zara, pero el otro día me chivaron que a partir de ahora van a ser los lunes, los miércoles y los jueves". "Me lo comunicó una persona que se identifica como trabajadora de tienda y, al menos esto parece que será así en los establecimientos físicos de momento".

Además ha anunciado que las novedades comenzarán a partir de ya.