Perros, gatos, tortugas, caballos, cabras e incluso un peluche: la orla de graduación más original de la historia

La orla de los estudiantes de Veterinaria de la UAB posando junto con sus mascotas. / TWITTER

H.G.



¿Te gustan los animales? Si es así, te encantará esta historia. Resulta que una promoción de estudiantes de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha posado junto a sus mascotas en la orla de fin de grado. Se trata de una tradición que llevan a cabo todos los años, aunque el tema se ha vuelto viral tras aparecer en redes sociales.

El año pasado el caso que sorprendió a todos fue el de 'Desi', la perra guia que acompañó a su dueño, Abel Beldad Serrano, en la foto de la orla del grado en Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Una perra labradora que lo acompaña desde hace seis años, desde el momento en que Abel perdió la vista como consecuencia de una neuropatía degenerativa irreversible cuando tenía 56 años.

Este 2023, un joven de la facultad de Veterinaria ha compartido en su cuenta de Twitter esta curiosa orla que no ha dejado indiferente a nadie. La orla alternativa, como la llaman ellos, muestra a los futuros veterinarios con sus compañeros de cuatro patas (y de dos, y de ninguna). Hay perros, gatos, tortugas, caballos, cabras e incluso un peluche. Sí, has leído bien, un peluche. Al parecer, una de las alumnas no tenía mascota y decidió posar con un muñeco para no desentonar con el resto.

en veterinaria hacemos un orla con nuestras mascotas hihi 🫣 pic.twitter.com/8H30JQCgMm — raul 🐘💨 (@raulcoordoba_) 18 de junio de 2023

La idea surgió hace una década y desde entonces se ha mantenido como una forma de celebrar el fin de la carrera y el amor por los animales. Los estudiantes se hacen las fotos con sus uniformes verdes y sus mascotas en distintos lugares y luego las envían a una empresa que se encarga de ordenarlas y montarlas en la orla.

La foto ha causado sensación en las redes sociales, donde muchos usuarios han alabado la originalidad y la ternura de la iniciativa. Algunos incluso han pedido que se haga lo mismo en otras carreras y facultades. ¿Te imaginas una orla de Filosofía con gatos o una de Medicina con periquitos?