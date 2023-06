En nuestro día a día, vivimos a un ritmo acelerado que supone que algunas tareas las hagamos más ajetreados, incluso a veces tengamos que hacer más de una tarea a la vez. El teletrabajo ha facilitado a la mayoría de las personas, ya que al estar casa nos da la facilidad de compaginar varias acciones a la vez, como es comer mientras teletrabajas. Cuando se está en casa, se tiende a no ser consciente de lo que haces todo el rato y a hacer acciones cotidianas sin ningún tipo de control. Abusar de la comida mientras se teletrabaja y no hacer control sobre ello, puede tener consecuencias muy negativas en tu estado de salud.

Hábito poco saludable

Todos saben que encontrar un huevo para comer mientras se trabaja, e a veces, es complicado. Incluso muchas personas no hacen parones ni descansos y prefieren comer mientras trabajan, hecho que se ha demostrado que es poco saludable y perjudicial.

Esta práctica siempre ha existido, pero desde el auge del teletrabajo tras la pandemia, se ha visto aumentada. El motivo es porque los trabajadores piensan que así serán más productivos, pero la verdad es que, está afectando de manera muy negativa a nuestro cuerpo y mente.

Dolores de cabeza

Una de las consecuencias de comer mientras se trabaja es el dolor de cabeza. Puede no ser por comer mientras se trabaja, sino por no descansar lo suficiente y no hacer pequeñas pausas para despegarse del ordenador. Este hecho puede desencadenar en dolores de cabeza y estrés.

Por este motivo, los expertos recomiendan que aquellos que trabajan enfrente del ordenador, aprovechen la hora de comer para descansar y tomar el aire. De esta manera, también mejorarán su rendimiento y sus dolores se reducirán considerablemente.

Problemas digestivos

El hecho de no tomarse el suficiente tiempo para comer, provoca que no se mastique y digiera la comida de manera adecuada. Además, ingerir los alimentos cuando estás estresado, puede provocar problemas digestivos, sobre todo, estomacales.

En el caso de los trabajos largos, no es perjudicial picar algo mientras trabajas, pero en las comidas y cenas, es necesario hacer una parada larga para que siente bien y se haga la digestión correctamente.

No se controla la comida

Otra de las consecuencias asociadas a esta práctica es la falta de control sobre la cantidad de comida que se ingiere. Según un estudio de la Universidad de Birmingham afirma que al teletrabajar, se come en exceso. También, se ha demostrado que las personas que descansan en las comidas, controlan más las cantidades de sus comidas.

Es primordial que la parada que se haga no solo sea para comer, sino para hablar, tomar el aire y desconectar de tu ámbito laboral. Esta parada también es favorable para mejorar tu estado de ánimo.

Comer rápido y mal

Con el objetivo de volver al trabajo, muchas personas prefieren optar por comer algo pequeño en la oficina. Es recomendable ir a un restaurante cerca de la oficina o de casa con la finalidad de desconectar del entorno laboral y no comer rápido y mal.

Peor rendimiento

Trabajar rápido y mientras comes se piensa que es más productivo, pero es justo al contrario, afecta negativamente al rendimiento. Si no se descansa suficiente, el cerebro no funciona bien y hace que estamos menos concentrados.