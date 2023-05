¿Qué es el 'modo goblin' y cómo podemos escapar de él?

Una joven descansa sobre un sofá junto a su perro. / Pexels

A raíz del estallido de la pandemia de covid, una situación se hizo cada vez más común: la imagen de una persona tirada en la cama o en el sofá, con migas de comida por las sábanas, el suelo sin barrer, la casa sucia y sin atender a las rutinas matinales que se consideran socialmente deseables. Tras el fin de los confinamientos (o, al menos, la relajación de la mayoría de las medidas), parte de la población se negaba a volver a la vida anterior. ¿Un lema? La vida en pijama, la vida mejor.

Ante la perfección de las redes sociales, la reivindicación de la dejadez y la pereza. Esta idea despuntó con fuerza durante el pasado año y llegó a popularizarse bajo el término anglosajón goblin mode ('modo goblin'), una expresión que describe "un tipo de comportamiento que es autoindulgente sin reparos, perezoso, descuidado o avaricioso, de forma que provoca un rechazo a las normas o expectativas sociales", tal y como apunta el diccionario Oxford.

Palabra del año 2022

El origen de esta expresión lo encontramos en Twitter, allá por 2009. Sin embargo, su pico de popularidad llegó el pasado año en los meses de febrero y marzo. Las redes sociales se empezaron a llenar de hashtags, sobre todo TikTok, donde los vídeos etiquetados como #goblinmode acumulan millones de visualizaciones.

El concepto 'modo goblin' se hizo tan popular que el propio diccionario Oxford acabó por nombrarlo "palabra del año 2022" tras una votación popular frente a sus competidoras metaverse (metaverso) y #IStandWith (una tendencia que sirve para mostrar el "apoyo a..." alguien). Lo cierto es que no sólo ganó, sino que arrasó: de los más de 340.000 votos públicos recibidos, un 93% fueron a parar a esta novedosa expresión, demostrando la popularidad que obtuvo en el mundo anglosajón.

Oposición a un modo de vida perfecto

Parte de la enorme aceptación del término viene como respuesta a las vidas maravillosas que muestran ciertas personas en las redes sociales. Ante la perfección de algunos trends de TikTok, con vídeos en los que sus protagonistas muestran rutinas de vida en las que se despiertan temprano, hacen ejercicio, comen sano y realizan muchas actividades de ocio, la idea del 'modo goblin' expone todo lo contrario.

Hartazgo de lo perfecto, glorificación de lo banal. Al igual que con BeReal, una aplicación que te anima a sacar una foto diaria con las cámaras frontal y delantera activas a la vez, este nuevo punto de vista pretende mostrar más naturalidad. En definitiva, que estar todo el día en pijama o ser vago es un estilo de vida tan válido como cualquier otro.

El peligro de caer en la vagancia

Reconocer que a menudo nos faltan las fuerzas, que no tenemos ganas de hacer algo y que no somos perfectos no es malo. El problema viene cuando caemos en una espiral autodestructiva de pereza, no nos levantamos del sofá y no hacemos nada por cuidar nuestra imagen. Abrazar el 'modo goblin' e ir en contra de los convencionalismos sociales no es malo per se, aunque debemos tener cuidado para no caer en un estado depresivo.

La dejadez vital provoca desidia, lo que termina por afectar a nuestra salud mental general. Es por eso por lo que el 'modo goblin' no es tan divertido como su planteamiento inicial propone. No hay que olvidar que los temas mentales son un problema cada vez más grave en la sociedad: según un estudio presentado esta semana, casi seis de cada diez españoles se sienten preocupados, temerosos, deprimidos o tristes y un 14,5% de los ciudadanos habría tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse.

La ansiedad produce síntomas como nerviosismo, taquicardia e intranquilidad. / FREEPIK

¿Cómo salir del 'modo goblin'?

Desconectar de vez en cuando está bien, pero estar "todo el día tirado" no ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Antes de caer en la espiral autodestructiva a la que nos puede conducir el 'modo goblin', lo mejor es establecer hábitos saludables: ponernos unas horas límite para utilizar el móvil, quitarnos el pijama a partir de cierta hora o no pasar más de dos días sin salir de casa son algunos ejemplos que podemos seguir.

Si todo esto sigue sin funcionarnos, o si vemos que alguien cercano pasa por esa situación, lo mejor es ponerlo en manos de un especialista que nos ayude a revertir la situación.