El deporte es esencial para mantener tanto nuestra salud física como mental en buenas condiciones. Según la Fundación Española del Corazón (FEC): "Realizar 30 minutos de actividad física al día alarga la esperanza de vida cinco años". Y es la verdad es que hacer deporte mantiene vivo el cuerpo, da igual la edad que tengamos.

Aunque a partir de los 50 años, muchas personas pueden no verlo así, sobre todo, las mujeres. Aunque con más dificultades y no los ejercicios de siempre, las mujeres deportistas no están dispuestas a abandonar la actividad física por muchos años que pasen. Pero algunas están en duda sobre qué ejercicios son los más apropiados para su edad. Aquí te explicamos la mejor postura para mujeres que han cumplido los 50.

El burpee

Según expertos de la Universidad de Harvard, el burpee es uno de los mejores ejercicios para mujeres que ya han cumplido los 50 años. Este ejercicio se caracteriza por ser muy intenso en el que se debe saltar con los brazos estirados hacia arriba para después lanzarnos al suelo y hacer un push-up llevando todo el cuerpo al suelo para, d, volver a después levantarnos.

Para evitar que este ejercicio provoque lesiones en las mujeres, existe una variante, no muchos la conocen: el burpee hindú. Esta la recomiendan los expertos de Harvard, ya que se elimina los saltos y, también, el push up.

La manera de llevarla a cabo es colocándose en posición de perro bocabajo, llevar la parte superior del cuerpo al suelo y, posteriormente, desplazarse ligeramente hacia delante para que todo el cuerpo caiga mientras se realiza la postura del perro bocarriba. Es igual que los burpees tradicionales, pero en este caso, hay que hacer varias repeticiones para notar sus beneficios.

El burpee hindú es necesario para mantener un peso adecuado y sobre todo, para prevenir el riesgo de lesiones cuando ya se ha entrado en esta edad. Aunque quieres mantener tu bienestar saludable, también tenrás que acompañar este ejercicio con una buena alimentación. Con estas pautas, da igual la edad que tengas, que tu cuerpo estará completamente en forma.