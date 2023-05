La Osa

D.M



Los supermercados cooperativos han llegado para que puedas huir de los supermercados tradicionales y de lo que implican. Zumos de fruta, sin fruta, estrategias de marketing cada día, degustaciones y rebajas de navidad son algunas de las posiciones que adoptan los supermercados tradicionales para convencerte de que compres esos productos. Además, otro de los factores importantes, son el precio asequible y tentador que te ponen para que compres los productos.

Los mercados cooperativos son proyectos vecinales con mucho de social que buscan escapar del modelo "come lo que te venden para que elijas lo que comes" porque el objetivo es convertir a las personas y manejar lo que comes.

La alternativa

Se han convertido en una alternativa a los establecimientos convencionales y destacan por su filosofía basada en la cercanía y la sostenibilidad de los productos. Como denomina Fernando Navalón, Coordinador de la Red de Supermercados Cooperativos de España, "Los supermercados cooperativos son tiendas donde las personas pueden hacer todas sus compras, con la particularidad de que los clientes y clientas son propietarios y toman las decisiones sobre qué tipos de productos queremos, qué se hacen con los beneficios que se generen, o qué precio tenemos que poner a nuestros productos".

Supermercados en España

Con esa perspectiva se crean estas empresas sin ánimo de lucro, como alternativa a las grandes superficies, basada en una relación ética con productores, proveedores y consumidores. El primer supermercado en España fue "La Osa" ubicado en el barrio de La Ventilla en Madrid. Un modelo que ya estaba instaurado en países como Francia o Estados Unidos.

Los creadores de estos supermercados defienden la idea como una forma de comer "como servicio y no como negocio".

Participación de los socios

No hay reponedores contratados y cada socio tiene que dedicar tres horas al mes de trabajo voluntario en el supermercado, reponer productos, limpiar y lo que sea necesario hacer en la tienda. Qué debes aportar

Estos locales se organizan en torno a una cooperativa: cada socia o socio aporta un capital para ser miembro (100 euros) y ofrece 3 horas de trabajo en el supermercado cada 4 semanas.

A cambio, recibe un poder de decisión en la asamblea del supermercado, desde qué productos comprar hasta cómo organizar el día a día de las personas que trabajan en él; productos de proximidad y ecológicos a precios ajustados y contacto con un grupo de personas que amplía las redes de conocidos dentro del barrio y la ciudad.

Modelo de ventas

Los mercados cooperativos se basan en el reciclaje y la economía circular, los productos llevan el embalaje imprescindible y no vienen desde el otro lado del mundo, aunque cueste más barato. Su modelo no se basa en ofertas, ni en publicidad. El 80% de los productos que se ofrecen en los supermercados cooperativos se producen en España.

Venta de productos

En estos supermercados hay una zona para dispensadores de legumbres, de cereales, de frutos secos y fruta deshidrata a granel. Se insta a que se usen nuevos envases y las marcas que se vean en los estantes del supermercado no tengan publicidad. Esto es porque estas cooperativas están hechas a base de sus socios, que al mismo tiempo son propietarios. Puede decidir que quiere consumir o que quiere que traigamos a la tienda.

Tipos de productos en el supermercado

Comida

Bebida

Fruta

Frutos secos

Alcohol

Lácteos

Refrigerados

Tamaño del local

Otra de las cosas que llaman la atención de estos supermercados es el tamaño del local. Tienen 800 metros cuadrados, de los cuales 400 son superficie de venta.

En la actualidad, La Osa cuenta con casi 1.400 socios. Cada supermercado tiene sus propias normas, en la que los cooperativistas pagan entre 80 y 100 euros para ser copropietarios de una empresa que no cotiza en bolsa, ni reparte dividendos. Si tienen beneficios vuelven a reinvertir en el supermercado o en bajar los precios.

Dónde encontrarlos

Hay supermercados cooperativos en diferentes lugares de España. Podemos encontrarlos en Zaragoza, Valencia, en Cataluña, en Murcia, o como La Osa, en Madrid, hasta sumar una veintena (11 en la red de mercados cooperativos).