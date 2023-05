Decorar un piso pequeño: 6 consejos para que parezca el doble de grande

Decoración

¿Tienes un piso pequeño y quieres ponerlo bonito? No hay problema. Una casa de estas características necesita una decoración muy específica, que tiene que tener dos objetivos fundamentales: dar una sensación de mayor amplitud y que no agobie. Es decir, no colapsar la casa con muchos elementos decorativos que nos hagan la estancia un tanto incómoda. Menos es más.

Así, gracias a algunas claves o consejos lograrás que este piso pequeño sea completamente acogedor y funcional (además de bonito) y además conseguirás que parezca mucho más grande.

Colores claros

En primer lugar tienes que saber que debes tener una gran aliada: la luz natural. Debes intentar aprovechar toda la luz natural que entre por las ventanas o el balcón porque así lograrás una casa más luminosa y acogedora.

¿Cómo potenciar esta luz natural? Sin duda apostando por los colores claros tanto en las paredes como en los muebles. Las paredes en color blanco, blanco roto o crudo harán que esa luz se vea potenciada. Los muebles que tengas si pueden ser también en tonos claros o en madera te ayudarán a lograr este objetivo y si son de líneas rectas no obtendrás un resultado sobrecargado.

Mesas plegables

Si no te lo habías planteado nunca es el momento. Muebles plegables... ¿por qué no? Cada vez más existen modelos de mesas plegables muy estéticos y enormemente prácticos ya que no ocupan espacio mientras no los estás usando. Es más, normalmente estos juegos también vienen con alguna silla plegable que ayudaría todavía más a aumentar esa sensación de amplitud.

Aunque si lo que te gusta es recibir visitas también puedes apostar por una mesa extensible. De esta forma ganarás espacio cuando vengan las visitas.

Piensa en las alturas

Quizá tu piso no sea muy grande pero… y en vertical. Pon tu mente en las alturas, en el techo y en la parte alta de las paredes. Puedes aprovechar estos espacios colocando algunas estanterías o baldas. Obtendrás un extra de almacenamiento muy útil.

Aprovechar todos los rincones para guardar

Aunque no lo creas hay multitud de muebles que pueden tener un espacio para guardar cosas. Desde el canapé de la cama hasta el del sofá (incluso los hay con cajones), en el cabecero de la cama… hay muchas posibilidades.

Decora con color y estilo

La decoración de tu piso pequeño debe estar acorde con el estilo que hayas elegido. Así que si has seguido nuestros consejos y has apostado por los tonos claros puedes apostar dando un toque de color muy sutil con los textiles (los cojines, por ejemplo) o con algo que nunca falla: las plantas.

Además si colocas algún espejo en la pared también potenciarás esa sensación de amplitud y luminosidad. Una alfombra no muy grande también puede ayudarte a separar los ambientes dentro de tu piso pequeño.