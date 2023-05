Una usuaria de Wallapop consulta la aplicación en su teléfono desde una calle de Barcelona.

El día de la madre ha sido una de las excusas perfectas para que grandes empresas como Wallapop aprovechasen para hacer una campaña publicitaria con el objetivo de atraer clientes. El problema es que, a veces, algunas ideas de marketing se pueden ir un poco de las manos hasta tal punto de herir sentimientos.

La empresa de compra y venta de productos más populares decidió lanzar una campaña publicitaria que consistía en una notificación simulando una llamada perdida de tu madre que decía así: “Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas”. Pero con lo que no contaban es que su frase, supuestamente "atractiva" para los usuarios, iba a generar tanta polémica en las redes sociales.

Está claro que para algunas personas habrá pasado desapercibido, pero bien es cierto que puede resultar un mensaje muy desafortunado para aquellos que no pueden celebrar ese día como les gustaría. Este ha sido el caso de una de las usuarias de Twitter @yasbaa_ que manifestó el desagrado que le produjo recibir este mensaje: “Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. Vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe”, publicó en su cuenta de Twitter.

Polémica en redes

Cuando Wallapop se enteró de lo ocurrido con la usuaria, gracias a su difusión en redes, la empresa no tardó en pedir disculpas y en comprometerse para próximas campañas, respondiendo con este mensaje mediante un SMS: “Tomaremos nota de lo que nos indicas para que nuestro equipo de marketing pueda tener presente esto a la hora de lanzar nuevas campañas publicitarias. Sentimos las molestias ocasionadas”, envía la compañía a través de un SMS a la afectada.

A pesar del arrepentimiento, son muchos los usuarios que han manifestado en redes sociales su rechazo hacia esta campaña, causando bastante polémica en Twitter. Los usuarios, sobre todo, criticaban lo mucho que priorizan el marketing y los beneficios, en vez de pensar en cómo puede afectar personalmente el mensaje que hay detrás de una campaña. Algunas respuestas han sido "Hay que darle una vuelta a las ideas creativas. Y pensar en todos los posibles receptores del mensaje" o "Que más quisiera yo que me estuviera llamando mi madre".

Lo que está claro es que el objetivo de los que se han mostrado en contra de este tipo de campañas, es que los equipos de marketing se lo piensen dos veces antes de lanzar un mensaje tan impactante en un día tan señalado.