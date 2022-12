Novedades en esta sección de Mercadona muy visitada en Navidad

Entrada Mercadona. / MERCADONA

2 Se lee en minutos D.M



Si hay algo por lo que destaca Mercadona, es, sin duda, por la variedad de productos que ofrece todas las semanas y siempre diferente. Traen novedades varias veces por semana. Ahora que han llegado las navidades, Mercadona ha traído la sección de perfumes pensada para los regalos de navidades.

Mercadona ofrece a los clientes, desde principios de noviembre y hasta fin de existencias en todas sus tiendas, ocho opciones de colecciones de fragancias distintas, todas ellas elaboradas por el Proveedor Totaler RNB ubicado en La Pobla de Vallbona, Valencia, pensadas para regalar estas Navidades.

Cuando hablamos de un perfume hablamos también de nuestra seña de identidad, el olor con el que nos asocian y con el que nos sentimos cómodos. Existen infinidad de opciones en el mercado y no es tan fácil encontrar una fragancia con la que nos podemos sentir identificados.

Si eres amante de las colonias, pero no te gusta gastar demasiado dinero o prefieres disponer de alguna opción más económica para el día a día, debes saber que Mercadona tiene un montón de opciones que están triunfando entre sus clientes por la similitud que presentan con grandes marcas.

Chanel / Mercadona

8 fragancias para navidades

Entre este amplio surtido de fragancias de Mercadona, para las mujeres, destaca el lote Rose Nude compuesto por un eau de parfum en frasco y en roll on, un body milk, y una caja joyero; el Elección, que cuenta con un eau de parfum, body milk, crema de manos y una caja-joyero con espejo; el Cómo Tú Oro, con un eau de toilette, un mini vaporizador una vela perfumada, o bien, el Extra Time Likes For Her, con una fragancia y un práctico neceser.

Para los hombres, destaca el Extra Time Likes For Him con fragancia y mochila; el Como Tú Plata, con eau de toilette, mini vaporizador y gel de baño; el lote Él, con fragancia, gel-champú y caja madera; o el DJ Mariio, compuesto por eau de toilette, gel de baño y champú, presentado en una bandeja de plástico 100% reciclado e inspirado en el youtuber que da nombre a la colección.

Perfumes de Mercadona que parecen de lujo

No hay que decir que además de su olor, tienen un precio de lo más atractivo, ya que ninguna de ellas supera los 10 euros.

Estas son las tres alternativas más exitosas que están conquistando a los clientes de Mercadona:

Te sentirás igual que si llevas puesto el famoso 'Light Blue' de Dolce & Gabbana. Una ligera fragancia con toque floral, fresco y colorido que refleja a la perfección el estilo sensual de la mujer mediterránea.

Su aroma de salida es el limón de Sicilia, manzana, granny Smith y jacintos silvestres, pero lo mejor de todo es su precio. Puede ser tuya por solo 3,80 euros y viene en un formato 100 ml. Su precio está bastante lejos de la colonia a la que imita, que está disponible por 59,90 euros.

Está inspirada en la fragancia de 'Coco Mademoiselle' de Chanel. Combina notas de pera, frambuesa y melocotón, con un sutil toque refrescante de bergamota de Sicilia, pomelo rosa y clementina. A lo que se le suman pequeños toques de peonías, violetas, musgo de roble, vainilla de Madagascar, almizcles blancos y pimienta rosa.

Noticias relacionadas

En un generoso formato de 100 ml y un precio de 9 euros podrás sentirte como una auténtica parisina lejos de pagar los 130 euros que cuesta la colonia original.

Clona a la perfección el conocido perfume 'Angel Etoile' de Thierry Mugler. Con un precio de solo 9 euros y un formato de 100 ml consigue un aroma especialmente dulce que deja huella y resulta muy seductor.