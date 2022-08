Cómo conseguir las entradas para los conciertos de Coldplay en España del 2023

Imagen de archivo del vocalista de la banda británica de rock-pop Coldplay, Chris Martin. / EFE/ Francisco Guasco

La banda inglesa Coldplay ha anunciado este jueves que, debido a la "espectacular demanda" de entradas para los conciertos de los días 24, 25 y 27 de mayo de 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, ha decidido que haya un "cuarto y último concierto" en esta ciudad el 28 de mayo.

Y es que conseguir tickets para 'Music Of The Spheres World Tour' de España 2023 no está resultando nada sencillo para los amantes del mítico grupo. En un principio, Coldplay anunció el pasado lunes, 22 de agosto dos conciertos para los días 24 y 25 de mayo. Sin embargo, al ver el "increíble interés" que suscitó su gira europea de 2023, este miércoles añadió un tercer concierto en el Estadio Olímpico para el día 27, cita a la que ahora se suma una cuarta fecha.

A las 10:00 horas de este jueves se han puesto a la venta las entradas y, pronto, los seguidores del grupo liderado por Chris Martin han hecho saber en diferentes redes sociales que había una gran demanda y muchas personas en espera, en algunos momentos, de más de 200.000.

Cómo comprar entradas para la gira de Coldplay

¿Dónde se pueden adquirir las entradas?

Solo hay dos únicos puntos de venta oficiales: livenation.es y ticketmaster.es.

¿Qué tipos de entrada hay?

Hay diez tipos de entrada diferentes, con precios distintos, mayor o menor distancia del escenario y extras. De menor a mayor precio, estos son los tipos de entrada:

PL5 : 50 euros + 6,50 gastos

PL4 : 75 euros + 10 gastos

PL3 PISTA : 95 euros + 12,50 gastos

PL3 : 95 euros + 12,50 gastos

PL2 : 125 euros + 16,50 gastos

PL1 : 150 euros + 20 gastos

Biutyful Hot Ticket: 205 euros + 27,50 gastos

Coloratura Hot Ticket : 300 euros + 40 gastos

Higher Power Early Entr y: 225 euros + 30 gastos

My Universe Lounge: 485 euros + 64,50 gastos

Los tickets de PL1 a PL5 ofrecen acceso general al concierto, con distintas ubicaciones más próximas o lejanas al escenario según el rango de precio. Por su parte, las entradas VIP incluyen todo tipo de servicios exclusivos, desde regalos de merchandising hasta catering privado y acceso al pre-show de la banda.

