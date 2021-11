‘El Juego del Calamar’ aparece en las carreteras, así es la señal que ha generado confusión entre los conductores

La serie surcoreana El juego del calamar se ha convertido en todo un fenómeno mundial y en el estreno más exitoso de la historia de Netflix con un total de 142 millones de reproducciones. Sus símbolos, personajes y pruebas se han hecho muy populares entre la sociedad, que no duda en llenar las redes sociales de memes, comentarios y todo tipo de referencias a distintas escenas de la serie.

No obstante, el nivel de popularidad de El juego del calamar ha llegado a otro nivel en Reino Unido, donde los conductores han entrado en pánico por una señal de tráfico que incluía los mismos símbolos que se emplean en la ficción. Si no has visto la serie, debes saber que todos los participantes que quieren unirse al juego reciben una tarjeta con tres símbolos: un círculo, un triángulo y un cuadrado. Además, estos símbolos también aparecen en las máscaras que llevan en todo momento los guardias de la serie.

El juego del calamar

Pues bien, muchos conductores de Reino Unido se han alarmado al ver la señal pensando que podría indicar el camino hacia los populares juegos de Netflix. Otros usuarios incluso han llegado a pensar que la señal demuestra la verdadera existencia de una sociedad secreta que realiza las mismas pruebas que se practican en la serie. La preocupación entre los ciudadanos ha sido tan grande que la Policía de Reino Unido ha tenido que desmentir a través de sus redes sociales cualquier relación entre la señal de tráfico y la serie.

Evening all,



So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame



It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf