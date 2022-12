Luis de la Fuente se pone en valor para hacer olvidar a Luis Enrique: "Si alguien conoce el fútbol español soy yo"

El presidente de la Federación, Luis Rubiales, aseguró que el asturiano "no me dijo que quería seguir" y justificó el relevo: "Había que empezar un proyecto nuevo, no hay nada más"

"No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, quiero que haya 48 millones de jugadores", defendió el nuevo seleccionador, quien busca recuperar "el espíritu de 2010"

Entró Luis de la Fuente en la Ciudad Deportiva de Las Rozas tranquilo. Un entorno que conoce bien, en el que lleva trabajando desde 2013. Lo hizo con una ambientación lumínica teatral y una cuenta atrás cinematográfica. A fin de cuentas, era su día en la agenda hasta que su predecesor, Luis Enrique, contraprogramó en Twitch un directo con Ibai Llanos.

En principio, dos realidades diferentes, una pasada, que la RFEF que quiere olvidar con este nombramiento y otra presente, más corporativa. Sin embargo, la Federación prologó el acto con un vídeo en el que se puso en valor la figura de Luis de la Fuente a través de su trabajo en las categorías inferiores de la selección. Un par de frases nada más en la composición audiovisual, donde se combinaron imágenes levantando trofeos con otras de futbolistas que estarán a sus órdenes en las próximas convocatorias.

Fue una presentación en el sentido estricto de la palabra, en la que la Federación dio a conocer el perfil de un entrenador secundario para el público de masas. Un Luis de la Fuente que se exprimió ante los medios, a los que quiere tener a su lado (se permitieron hasta preguntas de varios alumnos universitarios), como a la afición, para la que tuvo comentarios. Aunque avisó que no se relacionará con ella a través de las redes sociales, que no tiene ni tendrá aunque sí tuvo. Su perfil en Twitter @DeLaFuente_3 quedó desactivado en 2013, al poco de entrar en la Federación.

SALIDA DE LUIS ENRIQUE

Se dejó claro desde un principio quién es el nuevo capitán del barco, pero sobre todo, quién es el armador: la selección española. Luis Rubiales fue el primero en tomar la palabra. Empezó contando cómo se produjo el relevo con Luis Enrique, un momento "de afecto mutuo". Quiso el presidente de la Federación destacar un "trabajo de renovación en el que han debutado muchos jugadores" y donde hubo "momentos felices y duros". Recordó Rubiales un jueves intenso y que el contrato de Luis de la Fuente será efectivo a partir del 1 de enero.

❝Quiero expresar mi agradecimiento a la @RFEF, a las Federaciones Territoriales, a la Junta y a Luis Rubiales por permitirme seguir desarrollando mi pasión, que es el fútbol❞



— Luis de la Fuente pic.twitter.com/JArS5oQ4WM — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 12 de diciembre de 2022

El evento también sirvió para que Albert Luque tomara posesión de su cargo como "director de la selección", desde el que dio más detalles sobre cómo se produjo la transición. "Yo comuniqué a Molina que De la Fuente era mi apuesta y el dijo que le gustaba", señaló sobre el diálogo que mantuvo con el ya exdirector deportivo de la RFEF, un cargo diferente al de su excompañero en el Deportivo. Como era de esperar, el anterior seleccionador monopolizó las primeras preguntas, un protagonismo que se fue diluyendo conforme avanzó en el acto de transición entre dos entrenadores que se mensajearon.

"A mí Luis Enrique no me dijo que quería seguir", llegó a decir sin embargo Rubiales y aseveró que "había que empezar un proyecto nuevo... No hay nada más, ni Twitch, ni la bicicleta" La primera parte de la puesta de largo transcurrió de modo acelerado para darle espacio a Luis de la Fuente, quien comenzó su relato "sin hora", en un nuevo contexto relacional con los medios de comunicación. Tenía un discurso más o menos preparado, sobre todo en lo relativo a la pregunta sobre su experiencia en el fútbol de alto nivel. "Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español soy yo", sentenció en su primera "respuesta larga", como él mismo la definió.

TODOS SELECCIONABLES

Durante esta intervención glosó sus méritos como jugador: "Fui 15 años futbolista profesional, 13 en Primera, gané títulos, fui internacional en la absoluta, llevo 10 años en la RFEF, he vivido Europeos, JJOO... He convivido con 16 futbolistas que estuvieron con España en este último Mundial". Como ha sucedido desde que se conoció su nombramiento, salieron a la palestra nombres como los de Sergio Ramos o Sergio Busquets, pero el riojano se limitó a decir que "todos son seleccionables".

No cerró la puerta a ningún jugador. "¿Sergio Ramos? Puede venir a la selección. Sí, ¿está en buen estado? Sí. Todos los futbolistas que estén en condiciones son susceptibles de ser seleccionados", dijo sobre el defensa del PSG. "Celebro que Busquets quiera seguir y por supuesto que cuento con él", añadió sobre el mediocentro del Barça. Todos serán susceptibles de estar bajo las órdenes de un equipo donde Pablo Amo será el segundo entrenador, Juanjo González el técnico auxiliar y Miguel Ángel España el preparador de porteros, entre otros. "

Sé lo que piensan los futbolistas. El que les va a hablar a los ojos es otro exfutbolista. Voy a tratarles de la forma que trato a todo el mundo", defendió en una postura de 'entrenador-futbolista' desde la que quiere armar un proyecto que tendrá su puesta de largo real en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. "Unas veces nos toca aceptar las alabanzas y otras las críticas de los medios de comunicación, es parte del fútbol", apostilló, consciente de los múltiples equilibrios que deberá afrontar desde un cargo que es el centro del fútbol español.

48 MILLONES DE JUGADORES

Porque algunos de los grandes retos se ha autoimpuesto De la Fuente no son estrictamente deportivos. Además de la prensa, quiere "que no haya 48 millones de entrenadores en España, quiero que haya 48 millones de jugadores que se pongan la camiseta y nos sintamos un equipo". Para ello, propuso un viaje hacia el pasado: "Quiero recuperar el espíritu de 2010, ese sentido de pertenencia que teníamos". Una petición contra el marcado personalismo de su predecesor, que, bajo una idea muy firme, construyó algo más parecido a un equipo de autor.

❝Con toda la humildad y modestia. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español es este hombre que está sentado delante de vosotros❞



— Luis de la Fuente pic.twitter.com/p7xIeQPAV3 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 12 de diciembre de 2022

En cuestiones estrictamente tácticas, el nuevo seleccionador, que se caracteriza por un modelo continuista, aunque con matices con respecto a Luis Enrique, afirmó que "las ideas y los modelos se adaptan a cualquier sistema. Yo trataré de incorporar detalles para mejorar. Intentaremos crecer y seguir mejorando, interpretando la actualización que vive el fútbol".

Y aunque el nuevo seleccionador se definió "cortoplacista" pidió "tiempo" para hacer su trabajo con el que quiere derribar "el techo, porque mi convencimiento es tratar de ser campeones en todo". Aunque dispuesto a responder todas las preguntas, De la Fuente mostró cansancio conforme fue avanzando la rueda de prensa. Se preocupó de dirigirse a todos los intervinientes por su nombre, pero terminó olvidándose de alguna cuestión. Ansioso por los hechos para dejar atrás las palabras, concluyó proclamándose "defensor del talento joven" y asegurando que sacará lo "mejor de cada jugador".