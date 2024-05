"Otro verano más cambiando las playas": la polémica lona publicitaria en Madrid de una clínica estética que fomenta las operaciones de pecho

"Otro verano más cambiando el panorama de las playas. Fue Dorsia" junto a una foto de una mujer en sujetador y un letrero de gran tamaño en el que se puede leer "aumento de pecho desde 2.795 euros". Este es el mensaje de la lona publicitaria de 37 de ancho x 14 metros de alto que una clínica de cirugía estética ha decidido colgar en la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid. Las críticas no se han hecho esperar. Fuentes de la Federación de Mujeres Progresistas explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que estas campañas como son "un altavoz grandísimo para seguir perpetuando mensajes machistas", a lo que añaden que "el mensaje cosificador para todas las mujeres y peligroso sobre todo para las más jóvenes".

Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), el aumento de pecho con implantes es el tipo de operación con más demanda, sobre todo en la franja entre los 18 y 29 años. Las mujeres son las que más pasan por quirófano, un 85% de intervenciones son demandadas por ellas, frente a un 15% que lo son por los varones. En 2021, el volumen de operaciones de cirugía plástica superó las 200.000 intervenciones, un 215% más que hace una década, según el informe 'La realidad de la Cirugía Estética en España', elaborado por esta entidad.

Ante esta situación, un mensaje publicitario como este no ha pasado desapercibido entre las usuarias de redes sociales, de hecho, desde cuentas como la de la organización @tetayteta en Instagram, han presentado una reclamación a Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial: "Esta lona es real, legal, y una vergüenza. Empezando por el mensaje de las playas. ¿Panorama? El de las playas llenas de mirones. El auge de los TCA. Y el que esperamos que esta empresa tenga en unos días si conseguimos que la retiren. Porque lo vamos a intentar, ¿no?", escribían en su perfil en una publicación que cuenta con más de 24.000 ‘me gusta’.

El Ayuntamiento "no entra a valorar" el contenido de la publicidad

Muchas de estas críticas se preguntan cómo es posible que un mensaje como este haya sido autorizado por el Ayuntamiento de Madrid. Consultadas a este respecto, fuentes municipales argumentan que las licencias para colocar este tipo de lona se conceden "en base a que se cumplan determinados criterios, como el tamaño o el tipo de edificio". La ordenanza municipal que regula la publicidad exterior, subrayan desde el Consistorio, "no entra a valorar el contenido" de los soportes publicitarios.

En este sentido, la norma en cuestión, vigente desde 2009, estipula en el Título VIII que cualquier actividad de publicidad exterior "queda sometida a la previa obtención de licencia urbanística o autorización administrativa, sin perjuicio de las demás licencias y autorizaciones que sean pertinentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable". Asimismo, la ordenanza también recoge que "la administración municipal podrá exigir la adopción de las medidas pertinentes en defensa del interés general o de las modificaciones que resulten de las nuevas determinaciones que se aprueben por disposiciones de carácter general".

No obstante, no existe ningún órgano municipal competente para evaluar la adecuación del contenido de las acciones publicitarias, quedando esta en manos de Autocontrol. La asociación cuenta con un "servicio de consulta previa o Copy-Advice que asesora sobre la corrección ética y legal de las campañas antes de su emisión", tal y como explica el Ayuntamiento en su página web, al que los particulares y compañías interesadas pueden acudir para solicitar "una breve opinión al respecto, no vinculante y absolutamente confidencial".

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Dorsia para conocer su versión sobre la polémica desatada por su lona publicitaria en Calla, pero al momento de publicación de este artículo no ha habido respuesta.