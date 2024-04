Almeida tacha de "comisión del fango" la iniciativa para investigar en el Congreso los contratos en la pandemia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudirá a declarar si es llamado en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre contratos de emergencia por motivos del covid "para decir que es una vergüenza lo que hizo el Gobierno de España durante la pandemia", ha señalado hoy en un acto en Cibeles.

"Si me llaman y se dan los condicionantes y los requisitos, tendré que ir, no tengo ningún problema en ir para defender lo que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid y para también decir que es una vergüenza lo que hizo el Gobierno de España durante la pandemia", aseguró el alcalde madrileño. Lo que ocurrió, ha añadido, "fue una trama de corrupción, de enriquecimiento desde el corazón del Partido Socialista, desde el corazón del Gobierno y sin que Pedro Sánchez haya dado todavía una sola explicación".

El Congreso constituirá esta tarde la comisión de investigación sobre contratos de emergencia en pandemia, que fue impulsada por el PSOE tras estallar el llamado 'caso Koldo' y que se acordó crear en el último pleno. Los socialistas registraron esta comisión después de que se conocieran las investigaciones sobre la trama por la que fue detenido Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos. El pleno de la Cámara Baja la aprobó el pasado jueves 21 de marzo con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

"Lo que se constituye no es una comisión de investigación sino la comisión que trata de tapar el 'caso Koldo' y extender la tinta del calamar, una comisión del fango, que trata de enfangar y que esto sea un lodazal", incidió Almeida. "No obstante, que no se preocupen que si me llaman les voy a dejar claro lo que pienso, no solo de lo que se hizo en el Ayuntamiento sino de lo que ha hecho el Gobierno de España y de la corrupción que asola al Partido Socialista y al Gobierno", subrayó.