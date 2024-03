La polémica en torno a Ayuso y el maratón de elecciones conceden una tregua interna a Lobato

Tras varias semanas de turbulencias internas en la federación socialista de Madrid, eco de unos resultados electorales que no fueron como algunos esperaban, su secretario general va a pasar la Semana Santa con tranquilidad y sin hacer penitencia para hacerse perdonar por los pecados que algunos en su partido le atribuyen. El contexto le acompaña. Un día después de convocar al consejo de alcaldes para alinear la estrategia del partido y palpar sus apoyos frente a quienes le buscan internamente las cosquillas, Juan Lobato recibió una inusual ovación tras su intervención en el primer pleno celebrado en la Asamblea de Madrid tras conocerse el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ese aplauso simboliza el punto exacto en el que se encuentra ahora su liderazgo interno.

La crisis que rodea a Ayuso y la sucesión de convocatorias electorales le han concedido una tregua interna. Entre los críticos entienden que hay que subirse a la ola y remar a favor ahora que "quien está acorralada" es la dirigente del PP; los afines aplauden porque creen que ahora llega el momento de hacerse fuerte ante el partido y sus potenciales votantes. "Esta semana la cosa está tranquila, ahora mismo el viento sopla a favor, pero tal y como se vive hoy la política no se pueden adelantar acontecimientos", resumen tanto en el entorno cercano a Lobato como entre quienes no comparten la forma de liderar su partido. Mientras unos aluden a una "calma tensa", otros ignoran por completo el impacto de las posibles divergencias.

Debilitar a Feijóo y Ayuso

"En estos momentos hay demasiados frentes abiertos para los de arriba" como para preocuparse del secretario general del PSOE madrileño, relata un miembro del partido que no se posiciona ni a favor ni en contra de Lobato y sus formas. "Ferraz se ha propuesto debilitar a Feijóo a través de Ayuso y Lobato está contribuyendo a esa estrategia" con su petición de dimisión o buscando la personación en la causa contra su pareja, detalla otro miembro del partido. El mismo que señala que la estrategia es "conjunta", de "colaboración" entre la dirección nacional y regional, quitando así importancia a quienes afirman que en Ferraz no están contentos con la tibieza de Lobato sobre la ley la amnistía, sus posicionamientos en política fiscal u otros asuntos de carácter nacional.

Mientras en el Congreso se escucha de boca de Sánchez y sus ministros mencionar a Ayuso para "debilitar a Feijóo", aludiendo a la falta de control de sus dirigentes territoriales o haciendo memoria para acusarle de tener miedo a la presidenta madrileña, en el parlamento autonómico el portavoz socialista alienta la comparación de la presidenta con sus predecesores en el cargo, no tanto por posibles casos de corrupción sino por "estar a otras cosas en lugar de a gestionar". Son estrategias "complementarias", con "pautas" coordinadas, insisten en la dirección de la federación madrileña.

Pero el descontento es "obvio" y en ese contexto se han producido los últimos movimientos internos, con reuniones y llamadas para cuestionar la estrategia de Lobato al frente de la federación madrileña, responden en los sectores críticos. Se han puesto en circulación nombres alternativos como el de Pilar Sánchez Acera, ahora en Moncloa, el diputado regional Javier Guardiola, o la nueva alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, aunque los mismos que de alguna manera los promocionan reconocen que no es momento de hablar de personas. "Ahora toca hablar de Ayuso, no es momento de cuestionar en público a Lobato", reconocen en una de las familias críticas con el actual líder, que al mismo tiempo advierte de que el problema es que durante este tiempo, mientras se criticaba más o menos al portavoz, nadie internamente hablaba del problema de fondo, no se hace "autocrítica" de por qué el PSOE es tercera fuerza en la región "pero duplica los votos en Madrid en las generales".

Hablar más de Madrid

El problema, insisten en el ala menos conforme con la dirección de Lobato, el actual líder regional "en ningún caso" ha conseguido que Ayuso hable "de las cosas de Madrid". "Ella marca la agenda y hay que pedirle al secretario general que lo haga él. El partido no consigue que se hable de los problemas de Madrid", lamentan. A lo que añaden, una vez más, que eso "no se consigue en los medios nacionales, porque solo se refuerza la figura nacional de Ayuso".

La situación del PSOE madrileño siempre es igual, explica un miembro del partido, el runrun puede "morir o explotar" en cualquier momento, pero él, Lobato, "sigue a lo suyo". "No tiene enemigos", concluye otro miembro del PSOE madrileño convencido de que el ruido de quienes lanzan nombres alternativos a su liderazgo en los pasillo es "solo gente que se aburre pero que ni siquiera cree en lo que dicen de que tiene que ir a por la izquierda". La "determinación" de Lobato es absoluta para seguir con su estrategia sin mirar hacia los lados, concluyen varios miembros del partido que lo conocen bien.