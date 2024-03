Lobato convoca al consejo de alcaldes socialistas de Madrid para reconducir las críticas internas

A un año vista del próximo congreso del PSOE de Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, intenta aplacar los ánimos internos y asegurarse apoyos para superar las próximas primarias y mantenerse hasta 2027. El PSOE regional sigue sin ser un partido unido, nunca lo ha sido, siempre hay familias que se balancean hacia un lado u otro para colocar al frente a quien defienda sus intereses y Lobato se encuentra con que las aguas están revueltas en su partido desde las últimas elecciones autonómicas por no lograr superar a Más Madrid, aunque es ahora cuando comienza a sentirse el mar de fondo, sobre todo tras la reunión que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mantuvo con dos alcaldes de la región críticos con él. Este miércoles ha convocado en la Asamblea de Madrid al consejo de alcaldes y portavoces de los municipios donde no gobiernan para intentar "apaciguar" algunos de estos movimientos.

El objetivo de este encuentro es doble. Públicamente, la idea es que la reunión sirva para alinear a los representantes municipales en asuntos relacionados con la Comunidad de Madrid, como analizar "la limitación inversión municipal por el bloqueo de la senda presupuestaria por parte del PP", como reza la convocatoria, aunque también posibles "propuestas incumplidas" tanto por el gobierno regional como por los propios municipios para ver cómo afrontarlo. Pero tiene asimismo un objetivo interno, según explican fuentes de la formación.

Acercamiento

"Hay municipios que están que trinan" porque no se sienten ni arropados ni representados por Lobato, explica un miembro del PSOE madrileño. No se trata solo de una cuestión estratégica, explica. No es solo que se puedan sentir "más o menos representados" por el camino que ha elegido Lobato de "mano tendida" a Isabel Díaz Ayuso en algunas cuestiones, que no comparten, o de enfocar sus esfuerzos en ensanchar a su electorado por el centroderecha, "dejando así el campo abierto a Más Madrid" en el flanco izquierdo. "Muchos se sienten abandonados" porque Lobato no les dedica tiempo ni escucha sus necesidades y porque "se centra en la política nacional", añade esta fuente.

Por eso, entre otras cosas, ha convocado el secretario general este encuentro, reconoce otro miembro cercano al líder socialista en Madrid. Lobato comenzó el pasado mes de enero una gira por todas las agrupaciones de la región. Ha tenido ya encuentros con 30 de las 123, siendo 22 de ellas en la capital, que supone el 50% del censo, un cupo muy importante para unas primarias. Precisamente con la intención de hacerse con la ciudad, donde la formación está orgánicamente liderada por Mercedes González, ahora diputada en el Congreso, Lobato incorporó el mes pasado a la exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, a la dirección del grupo socialista en la Asamblea. Para que le ayude con las agrupaciones locales y para "compensar" de alguna forma su perfil moderado, ese le recriminan en parte del partido, con otro más agresivo y combativo en el debate público como el de Espinar.

"Partido a partido. Agrupación a agrupación". En su equipo ven así su hoja de ruta, procurando que el "ruido" no les desvíe de lo que Lobato tiene en mente y convencidos de que tienen "más amigos de lo que algunos piensan". Según sus palabras, su objetivo es consolidar así su liderazgo para 2027 y pasar los próximos diez años en Madrid, como dijo tras las elecciones gallegas, aunque en el partido muchos cuestionan que su ambición es dar el salto a la política nacional. "No está a lo que hay que estar en Madrid" y por eso "en cuanto puede salta al Senado" y abandona la Asamblea.

Las críticas, en público

La reunión de este jueves busca "reavivar las relaciones" con los municipios, apuntan en el partido, que a su vez reconocen que no es fácil "apaciguar" a los más críticos a estas alturas porque sencillamente creen que no comparten la forma de hacer política del actual responsable del partido. Algunos siguen sin comprender por qué se empeña en seguir con esa línea de "ataque a Más Madrid y no tanto a Ayuso". Otros no comparten que su juego sea principalmente hacer política a través de los medios de comunicación: "Tiene que relacionarse más con el partido o dejar que alguien lo haga en su lugar". Y hay quien entendiendo que en esa estrategia incluya acudir a los medios de comunicación con públicos más "afines" a la presidenta popular, no comparten que eso parezca "incompatible" con tener "más presencia" en medios más proclives a públicos progresistas.

Es en este contexto en el que Lobato reúne hoy a los suyos, también con la intención de que aquellos que no comparten su hoja de ruta y que "no se sientan cómodos" con él por su actitud frente a la amnistía, su relación con Ferraz o la gestión interna de su equipo, entre otros, "lo exprese en este foro", explica un diputado socialista. "Yo soy favorable a que se pueda opinar y dar matices sobre las posiciones políticas, pero que se haga públicamente", dijo Lobato hace escasas semanas. Lo de hoy es una invitación a hacerlo, señalan en su entorno.